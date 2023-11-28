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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu! Çay üreticilerine 303 milyon 717 bin TL ödeme

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “ÇAYKUR aracılığıyla, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktarıyoruz" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 13:57 Güncelleme 28 Kasım 2023, 14:01
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu! Çay üreticilerine 303 milyon 717 bin TL ödeme

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay üreticilerine 303 milyon 717 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu.

Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımı şöyle;

"ÇAYKUR aracılığıyla, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun"

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