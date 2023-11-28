SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisiyseniz güzel haber! 3 gün içinde başvurana 13.000 TL ek ödeme çıktı

Yılbaşı öncesinde bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını hızlandırdı. Şu an itibariyle emeklilere sunulan promosyonlar 12 bin 500 lirayı aştı ve bu rakamın yakın gelecekte 13 bin lirayı bulması bekleniyor.

Mali Müşavir Serkan Kumdakçı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bankaların emeklilerden bazı şartlar talep ettiğini belirtti. Emeklilerden, birkaç otomatik ödeme talimatı vermeleri ve kredili esnek hesap kullanmaları isteniyor. Bu şartların yerine getirilmesi durumunda ise emeklilere ciddi anlamda bir promosyon veriliyor.

Kumdakçı ayrıca, promosyon alan emeklilerin, sözleşme süresi bitmeden bankayı değiştirme hakkına sahip olduklarını ve bu durumda kalan günlerin tutarını bankaya iade ederek yeni bir promosyon talep edebileceklerini ifade etti. Geçen yıl promosyon alan emeklilerin bankalarla 3 yıllık anlaşma yaptığını hatırlatarak, taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapılabileceğini vurguladı.