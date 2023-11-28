SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisiyseniz güzel haber! 3 gün içinde başvurana 13.000 TL ek ödeme çıktı

Ocak ayında yapılacak emekli maaşı zammının ardından, bankalar emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını başlattı. Temmuz zammının ardından rekor seviyelere ulaşan promosyonlar, yeni yıla özel olarak 12 bin 500 lirayı buldu.
Ocak ayında yapılacak emekli maaşı zammının ardından, bankalar emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını başlattı. Temmuz zammının ardından rekor seviyelere ulaşan promosyonlar, yeni yıla özel olarak 12 bin 500 lirayı buldu.
Emekli maaşlarının kök miktarındaki artışla birlikte en düşük emekli maaşı da yükselecek, bu da milyonlarca emeklinin maaşlarında değişikliğe neden olacak. Ancak, bankalar da bu dönemi fırsat bilerek emeklilere çeşitli promosyonlar sunmaya devam ediyor.
Temmuz ayındaki zammın ardından maaşını taşıyan emeklilere sunulan promosyonlar, önceki rekorları kırdı. 7 bin 500 lira maaş alan emekliye, bazı bankalar 7 bin 500 liraya kadar promosyon verdi. Maaşı en düşük emekli maaşının üstünde olanlar ise 10 bin lira promosyon alabildi.
Yılbaşı öncesinde bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını hızlandırdı. Şu an itibariyle emeklilere sunulan promosyonlar 12 bin 500 lirayı aştı ve bu rakamın yakın gelecekte 13 bin lirayı bulması bekleniyor.
Mali Müşavir Serkan Kumdakçı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bankaların emeklilerden bazı şartlar talep ettiğini belirtti. Emeklilerden, birkaç otomatik ödeme talimatı vermeleri ve kredili esnek hesap kullanmaları isteniyor. Bu şartların yerine getirilmesi durumunda ise emeklilere ciddi anlamda bir promosyon veriliyor.
Kumdakçı ayrıca, promosyon alan emeklilerin, sözleşme süresi bitmeden bankayı değiştirme hakkına sahip olduklarını ve bu durumda kalan günlerin tutarını bankaya iade ederek yeni bir promosyon talep edebileceklerini ifade etti. Geçen yıl promosyon alan emeklilerin bankalarla 3 yıllık anlaşma yaptığını hatırlatarak, taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapılabileceğini vurguladı.