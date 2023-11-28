Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde öncelik uzun süreli ve güvenli enerji üretimi! Tarih belli oldu: 30 bin kişi 7 gün 24 saat çalışıyor!

Romanets, santralin diğer ünitelerindeki çalışmaların da planlanan takvime uygun ilerlediği bilgisini verdi.

"AKKUYU NGS DÜNYANIN EN İYİSİ"

Projenin, 27 Nisan'daki İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni ile "nükleer tesis" statüsüne kavuştuğunu anımsatan Romanets, şunları kaydetti:

"Dış görünüşü ve turistik potansiyeli açısından çok görkemli ve modern bir santral olacak. Akkuyu NGS dünyanın en iyisi diyebilirim. Nükleer santral sadece bir nükleer sanayi tesis değil aynı zamanda yeni istihdam, piyasalara çıkış, Akkuyu projesi için ürünlerin temin edilebilmesi gibi çok sayıda imkan veriyor. Türkiye sanayisinde yeni bir sektör açıldı diyebilirim. O kadar büyük önemi var."