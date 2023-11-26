Altın, borsa ve dolar kazandırdı! BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen hangisi oldu?

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,36 kazançla 7.959,95 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.851,34, en yüksek 8.062,11 puanı gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,74 ile ASELSAN oldu.

ASELSAN 'ı, yüzde 13,91 ile Tekfen Holding , yüzde 13,79 ile Çimsa Çimento izledi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,53 değer kazancıyla 1.858 liraya, Cumhuriyet altının ın satış fiyatı da yüzde 1,49 kazançla 12.483 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,63 değer kazanarak 28,8800 lira, avronun satış fiyatı yüzde 1,11 yükselişle 31,5290 lira oldu.





103 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI

TBMM'de İstihdam ve Ulusal Staj programına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan ve toplam yatırım tutarları 73 milyar doları bulan 352 yatırım projesi ile 103 bin kişiye iş kapısı açılacağını dile getirdi. Yılmaz, 2022 yılının başından itibaren yatırım kararı alınan 65 yatırım projesinin toplam yatırım tutarının 11,1 milyar dolar ve toplam istihdam potansiyelinin 14 bin 125 kişi olduğunu hatırlatarak, söz konusu projelerin Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İtalya ve İsviçre başta olmak üzere 19 ülkeye ait olduğunu dile getirdi. Ulusal Staj Programı için açıklamada bulunan Yılmaz, "Bu yıl 180 bini aşkın, toplamda ise 340 binden fazla üniversite öğrencimize çoğunluğu kamuda olmak üzere staj imkanı sağlanmıştır" dedi.

BANKALAR FAZLA PARA ALAMAYACAK

Bankaların uyguladığı EFT/FAST ücretiyle ilgili vatandaşı sevindirecek bir karar geldi. Merkez Bankası, bankaların hafta içi saat 16.00 sonrası ve hafta sonu yapılan EFT/FAST işlemleri için yüzde 50 fazla azami ücret uygulamasını kaldırdı. Hafta içi saat 16.00'dan sonra ve hafta sonu gerçekleştirilen EFT/ FAST işlemlerinde bankalar, azami EFT/ FAST tarifelerinin yüzde 50 fazlası kadar ücret alabiliyordu. 1 Aralık 2023'te yürürlüğe girecek düzenlemeler ile saat veya gün farkı olmaksızın bütün EFT/FAST işlemlerinde azami ücret tarifesi aynı uygulanacak.