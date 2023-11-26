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Altın, borsa ve dolar kazandırdı! BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen hangisi oldu?

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,36 kazançla 7.959,95 puandan tamamladı. İşte sizler için derlediğimiz 26 Kasım TAKVİM ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Kasım 2023 Güncelleme 26 Kasım 2023, 07:00
Altın, borsa ve dolar kazandırdı! BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen hangisi oldu?

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,36 kazançla 7.959,95 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.851,34, en yüksek 8.062,11 puanı gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,74 ile ASELSAN oldu.

ASELSAN'ı, yüzde 13,91 ile Tekfen Holding, yüzde 13,79 ile Çimsa Çimento izledi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,53 değer kazancıyla 1.858 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,49 kazançla 12.483 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,63 değer kazanarak 28,8800 lira, avronun satış fiyatı yüzde 1,11 yükselişle 31,5290 lira oldu.



103 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI
TBMM'de İstihdam ve Ulusal Staj programına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan ve toplam yatırım tutarları 73 milyar doları bulan 352 yatırım projesi ile 103 bin kişiye iş kapısı açılacağını dile getirdi. Yılmaz, 2022 yılının başından itibaren yatırım kararı alınan 65 yatırım projesinin toplam yatırım tutarının 11,1 milyar dolar ve toplam istihdam potansiyelinin 14 bin 125 kişi olduğunu hatırlatarak, söz konusu projelerin Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İtalya ve İsviçre başta olmak üzere 19 ülkeye ait olduğunu dile getirdi. Ulusal Staj Programı için açıklamada bulunan Yılmaz, "Bu yıl 180 bini aşkın, toplamda ise 340 binden fazla üniversite öğrencimize çoğunluğu kamuda olmak üzere staj imkanı sağlanmıştır" dedi.

BANKALAR FAZLA PARA ALAMAYACAK
Bankaların uyguladığı EFT/FAST ücretiyle ilgili vatandaşı sevindirecek bir karar geldi. Merkez Bankası, bankaların hafta içi saat 16.00 sonrası ve hafta sonu yapılan EFT/FAST işlemleri için yüzde 50 fazla azami ücret uygulamasını kaldırdı. Hafta içi saat 16.00'dan sonra ve hafta sonu gerçekleştirilen EFT/ FAST işlemlerinde bankalar, azami EFT/ FAST tarifelerinin yüzde 50 fazlası kadar ücret alabiliyordu. 1 Aralık 2023'te yürürlüğe girecek düzenlemeler ile saat veya gün farkı olmaksızın bütün EFT/FAST işlemlerinde azami ücret tarifesi aynı uygulanacak.



NEF'TEN ARSA ATAĞI
Ankara, İzmir, Samsun, Antalya, Sakarya ve Bursa, Gaziantep ve Konya Nef Arsa ofislerinin ardından şimdi de İstanbul Etiler'de Nef Arsa satış ofisini hayata geçirdi. Nef iki yılda 3,5 milyon metrekarenin üzerinde arsa satışı gerçekleştirdi. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, dünyada çok ciddi bir barınma sorunu olduğunu belirterek, "2030 yılına kadar, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ı olan 3 milyar insanın erişilebilir konuta ihtiyaç duyacağı öngörülüyor. Konutta maliyetlerin geldiği nokta nedeniyle arzda sıkıntı var. Burada toplam satışlar içerisinde en az etkilenecek ürün arsa ve tarla olacak. Arsa sahibi olmak, önce arsa sonra kademeli ev yapmak ev sahibi olmak isteyenlere ulaşılabilir bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Biz 2018 yılından itibaren bu çözümü ön gördük, ve Nef Arsa ürünü pazarda öncü ve yenilikçi rolümüzü gerçekleştirdik. Arsa ruhsat süreçleri, bürokratik süreçler zaman alan ve bir arsa sahibinin tek başına ilerletebileceği süreçler değil. İmar durumlarına bağlı olarak projenize uygun bir şekilde titizlikle yönetilmesi gerekiyor. Arsa aldığınızda üzerine ev yapabilmek ya da ev yerleştirebilmek için de ruhsat çok önemli. Ruhsat olmadan tapu verilmesi arsa üzerindeki yaşamı mümkün kılmadığı için Ruhsat süreçlerini de biz tamamlıyoruz ve tüketicimizi büyük bir külfetten kurtarıyoruz" dedi.



KAPADOKYA'DA ZİYARETÇİ REKORU
Türkıye'nİn önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini 2023 yılının ilk 10 ayında, 4 milyon 256 bin 129 yerli ve yabancı turist ziyaret ederek, rekor kırıldı. Nevşehir Valisi Ali Fidan, "2023 yılının ilk 10 ayında bugüne kadar görülen en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşıldığını görmekteyiz" dedi. Kapadokya bölgesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak ziyarete açık tutulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yerleri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni 2023 yılının ilk 10 ayında 4 milyon 256 bin 129 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya'da böylece tüm zamanların rekoru kırıldı.



DİKKAT 1 ARALIK'TA BAŞLIYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayıp 4 ay süreceğini belirterek, kış lastiği takmamanın cezasının 2 bin 568 TL olduğunu ifade etti. Bakan Uraloğlu, il sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ve sürelere ilişkin düzenlemelerin ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınmak suretiyle ilgili Valiliklere bırakıldığını belirtti. Bu kapsamda İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler çerçevesinde kentte ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğuna başladı.

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