2024 VERGİ, CEZA, HARÇ ZAMMI: MTV, KDV, trafik cezası, emlak ücretleri kaç TL oldu? Pasaport, ehliyet harç bedeli ne kadar olacak?

2024'ün ilk günleriyle birlikte, vatandaşların ödeme yükümlülüğü altında olduğu vergi ve harçlarda artış yaşanacak. Son gelen bilgilere göre, yeni yılda uygulanacak zam oranının %58,46 olarak belirlendi. Peki, Pasaport, ehliyet harç bedeli ne kadar olacak? MTV, KDV, trafik cezası, emlak ücretleri kaç TL oldu? İşte detaylar...

VERGİ, CEZA, HARÇ ZAMMI NE KADAR OLDU? Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi. Böylece vergi, ceza, harçlara artış yapılacak.