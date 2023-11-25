2024 VERGİ, CEZA, HARÇ ZAMMI: MTV, KDV, trafik cezası, emlak ücretleri kaç TL oldu? Pasaport, ehliyet harç bedeli ne kadar olacak?

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NASIL HESAPLANIYOR?
Maktu vergiler ile ceza, harç ve ücretler, Vergi Usul Kanununun mükerrer 298'inci maddesine göre her yılın başında, 'yeniden değerleme oranı' kadar artırılıyor.
Her yıl ekim ayı sonu itibarıyla yurtiçi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) son on iki aylık ortalamasında bir önceki on iki aylık dönemin ortalamasına göre meydana gelen artış, izleyen yılda uygulanacak yeniden değerleme oranını veriyor.
İŞTE 2024'TE ARTACAK VERGİ VE HARÇLAR
Ekim sonunda belli olacak yeniden değerleme oranına göre yılbaşında artırılacak yükümlülükler şunlar:
Emlak Vergisi
- Çevre Temizlik Vergisi
-Motorlu Taşıtlar Vergisi
-Gelir Vergisi Kanunu, bazı istisna tutarları, vergi tarifesi dilimleri vb.
- Veraset ve İntikal Vergisi, istisnalar, tarife matrahları
- Damga Vergisi.
-Özel İletişim Vergisi
- Trafik cezaları
- Ehliyet ve pasaport harçları
-Vergi Usul Kanunundaki cezalar
-Kabahatler Kanununa tabi idari para cezaları
-Araç muayene ücretleri