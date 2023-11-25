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2024 VERGİ, CEZA, HARÇ ZAMMI: MTV, KDV, trafik cezası, emlak ücretleri kaç TL oldu? Pasaport, ehliyet harç bedeli ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan son bilgilere göre, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi. Peki, MTV, KDV, trafik cezası, kimlik yenileme ücreti ne kadar oldu? Pasaport, ehliyet harç bedeli kaç TL? İşte haberin detayı!

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 09:01 Güncelleme 25 Kasım 2023, 10:44
2024 VERGİ, CEZA, HARÇ ZAMMI: MTV, KDV, trafik cezası, emlak ücretleri kaç TL oldu? Pasaport, ehliyet harç bedeli ne kadar olacak?

2024'ün ilk günleriyle birlikte, vatandaşların ödeme yükümlülüğü altında olduğu vergi ve harçlarda artış yaşanacak. Son gelen bilgilere göre, yeni yılda uygulanacak zam oranının %58,46 olarak belirlendi. Peki, Pasaport, ehliyet harç bedeli ne kadar olacak? MTV, KDV, trafik cezası, emlak ücretleri kaç TL oldu? İşte detaylar...

VERGİ, CEZA, HARÇ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi. Böylece vergi, ceza, harçlara artış yapılacak.

2024 yılında ödenecek, vergi, ceza ve harçlara ilişkin artış oranı Resmi Gazete'de duyuruldu. 2024 yılında tüm vergi, ceza ve harçlar yüzde 58,46 oranında artış yaşayacak.

Kimlik yenileme ücreti 83 liradan 131,5 liraya, kırmızı ışıkta geçmenin cezası 951 liradan 1507 liraya çıktı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Maktu vergiler ile ceza, harç ve ücretler, Vergi Usul Kanununun mükerrer 298'inci maddesine göre her yılın başında, 'yeniden değerleme oranı' kadar artırılıyor.

Her yıl ekim ayı sonu itibarıyla yurtiçi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) son on iki aylık ortalamasında bir önceki on iki aylık dönemin ortalamasına göre meydana gelen artış, izleyen yılda uygulanacak yeniden değerleme oranını veriyor.

İŞTE 2024'TE ARTACAK VERGİ VE HARÇLAR

Ekim sonunda belli olacak yeniden değerleme oranına göre yılbaşında artırılacak yükümlülükler şunlar:

Emlak Vergisi

- Çevre Temizlik Vergisi

-Motorlu Taşıtlar Vergisi

-Gelir Vergisi Kanunu, bazı istisna tutarları, vergi tarifesi dilimleri vb.

- Veraset ve İntikal Vergisi, istisnalar, tarife matrahları

- Damga Vergisi.

-Özel İletişim Vergisi

- Trafik cezaları

- Ehliyet ve pasaport harçları

-Vergi Usul Kanunundaki cezalar

-Kabahatler Kanununa tabi idari para cezaları

-Araç muayene ücretleri

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