500 milyon tonu aşan muhteşem keşif! 1 gramını bile bulan turnayı gözünden vuruyor

Dünya genelinde zeolit üretimi 2017 yılında 1 milyon 100 bin tonu aşmıştır. Ancak Türkiye'de bu alandaki potansiyel hala tam olarak kullanılmamaktadır. 2021 yılında Türkiye'de sadece yaklaşık 37 bin ton zeolit üretimi yapılmıştır.

Zeolit üretiminin dünya genelinde büyük bir kısmı Küba tarafından gerçekleştirilirken, Çin, Kanada, Japonya ve ABD gibi ülkeler de önemli üreticiler arasında yer almaktadır. Türkiye bu alandaki potansiyelini daha fazla değerlendirmeli ve zeolit üretimini artırmalıdır.