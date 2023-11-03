500 milyon tonu aşan muhteşem keşif! 1 gramını bile bulan turnayı gözünden vuruyor

Dünya genelinde zeolit üretimi 2017 yılında 1 milyon 100 bin tonu aşmıştır. Ancak Türkiye'de bu alandaki potansiyel hala tam olarak kullanılmamaktadır. 2021 yılında Türkiye'de sadece yaklaşık 37 bin ton zeolit üretimi yapılmıştır.
Zeolit üretiminin dünya genelinde büyük bir kısmı Küba tarafından gerçekleştirilirken, Çin, Kanada, Japonya ve ABD gibi ülkeler de önemli üreticiler arasında yer almaktadır. Türkiye bu alandaki potansiyelini daha fazla değerlendirmeli ve zeolit üretimini artırmalıdır.
Dezenfektan ve Nem Çekici
Zeolit, doğal bir dezenfektan olarak kullanılır. Ayrıca nem çekme özelliği sayesinde evlerde nem ve kötü kokularla savaşır. Bu özelliğiyle, evlerimizde temiz hava ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturur.
Organik Tarımın Vazgeçilmezi
Zeolit organik tarımın önemli bir bileşenidir. Topraktaki zararlı maddeleri emerek bitkilerin daha sağlıklı büyümesini sağlar. Bu sayede, daha besleyici ve lezzetli ürünler elde edilir.
Endüstriyel Kullanım
Zeolit endüstriyel atıkların temizlenmesinde etkili bir rol oynar. Aynı zamanda radyasyonun emilimini sağlama kabiliyeti, nükleer tesislerin güvenliğini artırır.