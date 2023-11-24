SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül konuştu: Yeni faizsiz finansal ürünler masada

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) düzenlenen '4. Uluslararası İslami Muhasebe ve Finans Konferansı' 13 farklı ülkeden 167 bilim insanı ile sektörün en üst düzey kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansın açılışı; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KKTC Milletvekili Sunat Atun, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Ziraat Katılım Strateji Planlama Finansal Yönetim Bölüm Başkanı Gürkan Çakır, protokol temsilcileri ile öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi.





HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, "İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl, hızlı değişim ve dönüşümlerin öne çıktığı bir döneme tanıklık ediyor. Bankacılık ve sigortacılık uygulamaları sürekli evriliyor, yeni yöntemler belirleniyor ve sektör, geleceği şekillendirme misyonunu üstleniyor. Bu bağlamda, 4. İslami Finans ve Muhasebe Kongresi alanındaki hassasiyetleri anlamayı ve karşılaşılan zorluklara çözüm bulmayı hedefliyor" dedi. Konferansın açılışında konuşan SPK Başkanı Gönül de kurulun 12. Kalkınma Planı toplantıları kapsamında katılım finansın sektördeki payının artırılmasına yönelik yeni faizsiz finansal ürünler üzerinde yoğun olarak çalıştığını söyledi.