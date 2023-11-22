TPAO Şırnak’ta petrol üretimine kesintisiz devam ediyor! Gabar’da 10 kuyu daha devreye alınacak

2024 sonuna kadar Gabar'daki sahalardan günlük 100 bin varil petrol üretimine ulaşılması hedefleniyor.

Türkiye, denizde doğalgaz, karada da yerli petrolünü çıkarmaya devam ediyor.

Karadeniz doğalgazını ekonomiye kazandıran Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bir yandan da çalışmalarını yoğunlaştırdığı Şırnak'ta petrol üretimine kesintisiz devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre; petrol çıkarılmaya başlanan Gabar Dağı bölgesinde şu anda üretim yapılan kuyu sayısı 19'a çıktı.

Bu kuyularla Gabar'daki petrol üretimi de günlük yaklaşık 25 bin varile yükseldi.