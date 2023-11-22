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TPAO Şırnak'ta petrol üretimine kesintisiz devam ediyor! Gabar'da 10 kuyu daha devreye alınacak

TPAO, Gabar’da 10 kuyuyu daha devreye almak için çalışıyor. Böylece, 2023 sonunda Şırnak'ta üretim yapılan kuyu sayısının 29'a çıkarılması, günlük üretimin de 35 bin varile çıkarılması planlanıyor.

Barış Şimşek Barış Şimşek takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Kasım 2023 Güncelleme 22 Kasım 2023, 13:17
TPAO Şırnak’ta petrol üretimine kesintisiz devam ediyor! Gabar’da 10 kuyu daha devreye alınacak

Türkiye, denizde doğalgaz, karada da yerli petrolünü çıkarmaya devam ediyor.

2024 sonuna kadar Gabar'daki sahalardan günlük 100 bin varil petrol üretimine ulaşılması hedefleniyor.

Karadeniz doğalgazını ekonomiye kazandıran Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bir yandan da çalışmalarını yoğunlaştırdığı Şırnak'ta petrol üretimine kesintisiz devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre; petrol çıkarılmaya başlanan Gabar Dağı bölgesinde şu anda üretim yapılan kuyu sayısı 19'a çıktı.

Gabar'da 10 kuyu daha devreye alınacak

Bu kuyularla Gabar'daki petrol üretimi de günlük yaklaşık 25 bin varile yükseldi.

Sondaj planlarını hazırlayan TPAO'nun Şırnak'ta yılbaşına kadar 10 kuyuyu daha üretim için devreye alacağı öğrenildi. Böylece, 2023 sonunda Şırnak'ta üretim yapılan kuyu sayısının 29'a çıkarılması, günlük üretimin de 35 bin varile çıkarılması planlanıyor.
Barış ŞİMŞEK

Şırnak Gabar Dağında 10 kuyu daha devreye alınacak! TPAO Şırnakta petrol üretimine kesintisiz devam ediyor!
Şırnak Gabar Dağı'nda 10 kuyu daha devreye alınacak! TPAO Şırnak'ta petrol üretimine kesintisiz devam ediyor!

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