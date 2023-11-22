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Sahte sigortaya geçit yok: SGK bildirimleri tek tek inceliyor

SGK, EYT kapsamında 2 milyona yakın emeklilik işlemiyle birlikte sahte iş yerleri ve kağıt üzerinde sigorta konusunda denetimlerini artırdı. İşte haberin detayları...

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Kasım 2023 Güncelleme 22 Kasım 2023, 07:03
Sahte sigortaya geçit yok: SGK bildirimleri tek tek inceliyor

SGK, EYT kapsamında 2 milyona yakın emeklilik işlemiyle birlikte sahte iş yerleri ve kağıt üzerinde sigorta konusunda denetimlerini artırdı. 'Sigorta bildirimleri' incelemesi kapsamında, gün sayısını doldurmak, teşviklerden yararlanmak, asgari işçilik barajını doldurmak için usulsüz yöntemlere başvuranlar yakayı ele veriyor.

Sahte işyeri tanımlaması yapılması durumunda buradan bildirilen hizmetler iptal ediliyor. Çalıştığı yerin paravan şirket olduğundan şüphelenenlerin, hizmet dökümlerinde 'sahte, kontrollü, şüpheli' şeklinde kodlar olup olmadığını kontrol etmesinde fayda bulunuyor.

Şüpheli işyeri kapsamında yer alıp rapor düzenlenmeyen iş yerlerinde hizmet süreleri silinmiyor. Denetim sonucu beklenmeden emekli aylığı bağlanabiliyor. Ancak incelemede iş yerinin sahte olduğu belirlenirse buradan bildirilen süreler hizmet sürelerinden düşülüyor.



BİLDİRİMLER MERCEK ALTINDA
EYT kapsamında emekli olanların sayısı 2 milyona yaklaşırken; SGK sigorta bildirimlerini tek tek inceliyor, sahte işlemleri iptal ediyor.



FAZLA MESAİ OYUNU
İşverenlere işçi başına 500 lira destek sağlamasına karşın, bazı işverenlerin asgari ücretteki artışın faturasını çalışana çıkardığı belirlendi. Bazıları fazla mesai alacaklarını asgari ücretin içine katarken, bazılarının da zam tutarını elden geri aldığı ortaya çıktı.

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