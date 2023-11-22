Sahte sigortaya geçit yok: SGK bildirimleri tek tek inceliyor

SGK , EYT kapsamında 2 milyona yakın emeklilik işlemiyle birlikte sahte iş yerleri ve kağıt üzerinde sigorta konusunda denetimlerini artırdı. 'Sigorta bildirimleri' incelemesi kapsamında, gün sayısını doldurmak, teşviklerden yararlanmak, asgari işçilik barajını doldurmak için usulsüz yöntemlere başvuranlar yakayı ele veriyor.

Sahte işyeri tanımlaması yapılması durumunda buradan bildirilen hizmetler iptal ediliyor. Çalıştığı yerin paravan şirket olduğundan şüphelenenlerin, hizmet dökümlerinde 'sahte, kontrollü, şüpheli' şeklinde kodlar olup olmadığını kontrol etmesinde fayda bulunuyor.

Şüpheli işyeri kapsamında yer alıp rapor düzenlenmeyen iş yerlerinde hizmet süreleri silinmiyor. Denetim sonucu beklenmeden emekli aylığı bağlanabiliyor. Ancak incelemede iş yerinin sahte olduğu belirlenirse buradan bildirilen süreler hizmet sürelerinden düşülüyor.