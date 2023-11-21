KOBİ’lere can suyu: 450 milyon dolarlık finansman desteği hesaplara aktarılmaya başlandı

BAYRAKTAR 50 YAŞINDA Bayraktar İnşaat, kuruluşunun 50. yılını kutladı. Programda bir konuşma yapan Bayraktar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bayraktar, şirket olarak 50 yılda önemli başarılara imza attıklarını söyledi. Bayraktar, "50 yıl boyunca çalıştığımız tüm işlerde güvenilir olmayı temel çalışma prensibi olarak benimsedik. Bu sayede, müşterilerimizin güvenini kazandık ve bugünlere geldik" dedi. Bayraktar, şirketin kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği projeleri de anlattı. Bayraktar, "İstanbul'da Fatih, Şehremini, Topkapı, Kaleiçi, Lunapark çevresi olmak üzere; Kocamustafapaşa, İkitelli, İSTOÇ ve Eskişehir'de de konutlar, tatil siteleri, sanayi siteleri, kooperatifler gibi birçok projeyi eksiksiz tamamladık" dedi.





25 BÖLGEDE 5G BAŞLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne ve Kocaeli'nin de bulunduğu 25 farklı lokasyonda 5G şebekesi verilen izinler çerçevesinde denenmektedir" dedi. Bakan Uraloğlu, 5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projelerinin Lansman Töreni'ne katıldı. 2002'de 23 milyon olan mobil abone sayısının yaklaşık 91,36 milyon seviyesine ulaştığını belirten Uraloğlu, "2002'de sıfır olan geniş bant abone sayısı bugün 93,06 milyonu buldu. Genişbant interneti her eve ulaşacak. " dedi.

Barış ŞİMŞEK



MTV'DEN 71 MİLYAR TL GELİR

Depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacını karşılamak için bir defaya mahsus alınacak ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödeme süresi 30 Kasım'da sona eriyor. Taşıtların satış, devir işlemleri için ek MTV'nin de ödenmiş olması gerekiyor. Ödenmemesi durumunda araç muayenesi yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya, yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil işlemleri de yapılamayacak. Bu yılın sonuna kadar MTV'den 71.4 milyar liralık gelir elde edilmesi öngörülürken, gelecek yıl için beklenen tutar da 68.9 milyar lira öngörüldü.



TL MEVDUATLAR REKOR SEVİYEDE

Mevduat faizlerinin 45'e kadar yükselmesi bu alanda talebi artırdı. BDDK verilerine göre, Türk Lirası mevduat hesaplarının payı yüzde 38,5'e yükseldi.Politika faizinde gerçekleşen artışlar ve sadeleşme adımlarıyla birlikte Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 38,55'e yükselerek 6,5 ayın zirvesine çıktı.

AR-GE YATIRIMI ARTIYOR

Türkiye'de imalat sanayi sektöründe son 5 yılda toplam 164 milyar 376 milyon liralık AR-GE harcaması yapıldı. Yüksek teknoloji faaliyetlerinde yer alan girişimlerin AR-GE harcamaları ise Kovid-19 salgınıyla hız kazanarak 5,4 katına çıktı. Toplam ihracatın yüzde 94,6'lık kısmını gerçekleştiren imalat sanayinde, AR-GE harcamaları son 5 yılda düzenli artış gösterdi.

Sektörde 2018 yılında toplam 14 milyar 934 milyon 108 bin liralık AR-GE harcaması yapılırken, bu tutar 2019'da yüzde 30 artışla 19 milyar 426 milyon 553 bin liraya çıktı. Sektör, 2020'de 22 milyar 91 milyon 880 bin lira, 2021'de 35 milyar 612 milyon 660 bin lira, 2022'de ise 72 milyar 311 milyon 260 bin lira ARGE harcamalarına ayırdı. Böylece 2018- 2022 döneminde imalat sanayindeki AR-GE harcamaları 4,8 katına çıkarken, toplam miktar 164 milyar 376 milyon 463 bin lira oldu.