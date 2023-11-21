Emekliye en az 10 bin TL maaş: Taban maaş artışı için düğmeye basıldı! Yeni aylıklar ne olacak?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak zamları yaklaşırken taban maaş artışı ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Seçimlerden önce 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkartılan taban maaşın yeniden artırılması gündemde. Emeklinin zamlı maaşını alması için yasanın yılbaşından önce çıkması gerekiyor. Bu nedenle AK Parti önümüzdeki haftalarda en düşük emekli maaşını artıran yasa teklifini TBMM Başkanlığına sunacak. Kulislerde 7 bin 500 liranın 10 bin liraya çıkartılacağı konuşuluyor. Ancak rakam özellikle 6 aylık artış belli olduktan sonra kesinleşecek.

REFAH PAYI İLE ARTIŞ

Emeklilerin Ocak zamları ile ilgili rakamlarda netleşmeye başladı. Orta Vadeli Programa göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65 civarında olacak. Bu öngörü gerçekleştiğinde 6 aylık enflasyon ise yüzde 38 civarında çıkıyor.