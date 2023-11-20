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Kasım, Aralık, Ocak, Şubat doğalgaz ücretsiz mi? Ücretsiz doğalgaz ne zamana kadar geçerli? Bu sene 25 metreküpü...

Türkiye'de kış aylarıyla birlikte artan doğalgaz tüketimi, Nisan ayında hükümet tarafından başlatılan ücretsiz doğalgaz kampanyasını gündeme getirdi. Peki, ücretsiz doğalgaz kampanyası bitti mi? 24 Nisan 2023 tarihinde başlayan bedava doğalgaz uygulaması 31 Mayıs 2023'te sona erdi. Ancak 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküp kısmı vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek. Dolayısıyla 25 metreküp ücretsiz doğalgaz kampanyası devam ediyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 16:39 Güncelleme 20 Kasım 2023, 16:40
Kasım, Aralık, Ocak, Şubat doğalgaz ücretsiz mi? Ücretsiz doğalgaz ne zamana kadar geçerli? Bu sene 25 metreküpü...

Kasım ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde, Türkiye genelinde doğal gaz ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan doğal gaz müjdesiyle ilgili son durumu merakla bekliyor. Özellikle havaların soğumasıyla birlikte, ücretsiz doğal gaz kampanyasının devam edip etmediği ve indirimli doğal gaz tarihleri büyük bir önem kazandı. Peki, ücretsiz doğalgaz ne zamana kadar geçerli? İşte detaylar...

DOĞALGAZ ÜCRETSİZ Mİ?

24 Nisan 2023 tarihinde başlayan bedava doğalgaz uygulaması 31 Mayıs 2023'te sona erdi. Ancak 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküp kısmı vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek. Dolayısıyla 25 metreküp ücretsiz doğalgaz kampanyası devam ediyor. Buna göre 25 metreküp doğalgaz tüketimi 1 Mayıs 2024 tarihine kadar ücretsiz olacak.

25 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR?

1 Ekim 2023 tarihi itibariyle 1000 metreküp doğalgaz 4080 TL. Bu da 1 metreküp başına 4,08 TL anlamına geliyor. 1 metreküp fiyatı baz alındığında 25 metreküp doğalgaz 102 ile 110 TL arasında bir meblağ yapıyor. Doğalgaz faturalarında aylık ortalama 100 ile 110 liralık indirim uygulanıyor.

153 TL'Sİ DEVLETTEN

Yaklaşan kış ayları sebebiyle ısınmak için doğalgaz kullanacak olan hanelerde 25 metreküpü aşan tüketim için yeniden fatura çıkarılmaya başlanacak.

Örneğin vatandaş 50 metreküp tüketimde bulunduysa, 25 m3'ü yani 153 TL'sini devlet ödemeye devam edecek, vatandaşa ise kalan 25 m3 için 153 lira tutarında fatura çıkarılacak.

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