Kasım, Aralık, Ocak, Şubat doğalgaz ücretsiz mi? Ücretsiz doğalgaz ne zamana kadar geçerli? Bu sene 25 metreküpü...

Kasım ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde, Türkiye genelinde doğal gaz ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan doğal gaz müjdesiyle ilgili son durumu merakla bekliyor. Özellikle havaların soğumasıyla birlikte, ücretsiz doğal gaz kampanyasının devam edip etmediği ve indirimli doğal gaz tarihleri büyük bir önem kazandı. Peki, ücretsiz doğalgaz ne zamana kadar geçerli? İşte detaylar...

DOĞALGAZ ÜCRETSİZ Mİ? 24 Nisan 2023 tarihinde başlayan bedava doğalgaz uygulaması 31 Mayıs 2023'te sona erdi. Ancak 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküp kısmı vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek. Dolayısıyla 25 metreküp ücretsiz doğalgaz kampanyası devam ediyor. Buna göre 25 metreküp doğalgaz tüketimi 1 Mayıs 2024 tarihine kadar ücretsiz olacak.