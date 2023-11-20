Ticaret Bakanlığı tarihi açıkladı: İhracat istatistiklerinin hesaplanmasında yeni sisteme geçilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan "İllere Göre Dış Ticaret İstatistikleri"nde, dış ticareti gerçekleştiren firmanın merkezinin bulunduğu il bilgisi esas alınıyor. Bu durum, merkez ili ve üretim ili farklı firmalarda, ihracat istatistiklerinin merkez ili yönünde kümeleşmesine neden olabiliyor. Ayrıca dış ticaret firması aracılığıyla yapılan ihracatın, üretimin yapıldığı il yerine, dış ticaret firmasının bulunduğu ilde ihracatın kaydedilmesine yol açıyor.

İldeki üretim yapısından kaynaklı ihracat istatistiklerini ölçmek amacıyla Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜİK'in katılımıyla yürütülen ve yaklaşık bir yıldır devam eden ortak çalışma sonucu "Firmaların Üretim Yerlerine Göre İl İhracat İstatistikleri" oluşturuldu.