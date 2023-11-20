Evlilik kredisi çekmek isteyene son tablo çıktı! Şartlar belirlendi: İlk faizsiz 150 bin TL kredi bu illere verilecek

İLK O İLLERDE BAŞLATILACAK Bu uygulama, pilot bölge olarak deprem bölgesinde başlatılacak. Evlilik Kredisi Detayları

Başkan Erdoğan, evlilik kredisine ilişkin detayları da açıkladı. Yeni evlilikleri teşvik etmek amacıyla Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere, geri ödemesiz ilk iki yıl içinde 48 ay vadeli ve faizsiz olarak 150 bin lira evlilik kredisi verileceğini duyurdu. Böylece, devlet destekli evlilik kredisi, yeni çiftlere finansal bir destek sağlayarak hayatlarını birleştirmelerine yardımcı olacak.

Evlilik Kredisi Başvuru Şartları



Ancak, faizsiz evlilik kredisi için en çok merak edilen konulardan biri yaş sınırı. Faizsiz evlilik kredisi için kriterleri de açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış… Bu kriterlere uyan herkes, bundan faydalanabilecek." dedi.

Evlilik Kredisini Sağlayacak Bankalar



Evlilik kredisinin kaynağı, henüz kurulması beklenen Aile ve Gençlik Bankası olacak. Sosyal amaçlı bir dijital banka olarak hizmet verecek olan bu banka, uluslararası standartlara sahip olacak ve enerji gibi kaynaklardan elde ettiği geliri, evlilik kredisi gibi sosyal projelere yönlendirecek. Karadeniz gazı gibi önemli enerji kaynaklarından sağladığı parayı bu tür projelere aktaracak olan banka, yeni başlayan hayatlara finansal destek sağlamış olacak.