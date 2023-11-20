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Evlilik kredisi çekmek isteyene son tablo çıktı! Şartlar belirlendi: İlk faizsiz 150 bin TL kredi bu illere verilecek

Türkiye'de evlilik hazırlığı yapan çiftlere müjdeli haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Aile ve Gençlik Bankası'na dair yeni bir kanun teklifi üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bu teklif kapsamında, evlilik kredisi başvuru şartları, yaş sınırları ve miktarı önemli bir gündem maddesi haline geldi.

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 10:24 Güncelleme 20 Kasım 2023, 10:24
Evlilik kredisi çekmek isteyene son tablo çıktı! Şartlar belirlendi: İlk faizsiz 150 bin TL kredi bu illere verilecek

Yeni düzenlemelerle birlikte evlilik kredisi imkanları genişletecek. Çiftler, faiz oranları, geri ödeme koşulları ve diğer detaylar konusunda araştırmalara başladı. Peki, evlilik kredisi başvurusu ne zaman 2023? Şartlar belli oldu mu? İşte konu hakkında detaylar...

Başkan Erdoğan, ekonomik gelişmeler, emekliye maaş düzenlemesi ve vergisiz telefon konularında gerçekleşen toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Evlilik kredisi hakkında da konuşan Başkan Erdoğan, projenin detaylarını paylaştı.

Gençleri Destekleme Projesi

Başkan Erdoğan, evlenecek gençlerin desteklenmesi amacıyla yapılan projenin tamamlandığını belirtti. Önümüzdeki günlerde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclis'e sunacaklarını ifade eden Erdoğan, devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracaklarını ve gençlere faizsiz kredi imkanı sunacaklarını söyledi.

İLK O İLLERDE BAŞLATILACAK

Bu uygulama, pilot bölge olarak deprem bölgesinde başlatılacak.

Evlilik Kredisi Detayları


Başkan Erdoğan, evlilik kredisine ilişkin detayları da açıkladı. Yeni evlilikleri teşvik etmek amacıyla Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere, geri ödemesiz ilk iki yıl içinde 48 ay vadeli ve faizsiz olarak 150 bin lira evlilik kredisi verileceğini duyurdu. Böylece, devlet destekli evlilik kredisi, yeni çiftlere finansal bir destek sağlayarak hayatlarını birleştirmelerine yardımcı olacak.

Evlilik Kredisi Başvuru Şartları

Ancak, faizsiz evlilik kredisi için en çok merak edilen konulardan biri yaş sınırı. Faizsiz evlilik kredisi için kriterleri de açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış… Bu kriterlere uyan herkes, bundan faydalanabilecek." dedi.

Evlilik Kredisini Sağlayacak Bankalar

Evlilik kredisinin kaynağı, henüz kurulması beklenen Aile ve Gençlik Bankası olacak. Sosyal amaçlı bir dijital banka olarak hizmet verecek olan bu banka, uluslararası standartlara sahip olacak ve enerji gibi kaynaklardan elde ettiği geliri, evlilik kredisi gibi sosyal projelere yönlendirecek. Karadeniz gazı gibi önemli enerji kaynaklarından sağladığı parayı bu tür projelere aktaracak olan banka, yeni başlayan hayatlara finansal destek sağlamış olacak.

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