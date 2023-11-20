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Sigorta sektöründe rekor büyüme! Prim toplamı 328 milyar lirayı geçti

Bu yılın ilk 9 ayında sigorta sektöründe prim üretimi yüzde 123.4 büyüdü. Reel büyüme yüzde 38.3 olurken, prim toplamı 328 milyar lirayı geçti. İşte haberin detayları...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Kasım 2023 Güncelleme 20 Kasım 2023, 07:01
Sigorta sektöründe rekor büyüme! Prim toplamı 328 milyar lirayı geçti

Vatandaşın bilinçlenmesi, yeni ve avantajlı ürünlerin artması sigorta sektörünü hızlı büyütüyor. Sektör bu yılın Ocak-Eylül döneminde yüzde 123.4 ile iki katından fazla büyüdü. Türkiye Sigorta Birliği'nin Ocak-Eylül dönemine ait verilerine göre; toplam prim üretimi 328.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemi ile mukayese edildiğinde prim üretimi yüzde 123.4 arttı.

HAYAT DIŞI ÖNDE GİDİYOR
9 aylık sigorta prim üretiminin 288.6 milyar lirası hayat dışı sigorta ürünlerinden geldi. Hayat sigortalarının toplam büyüklüğü 39.5 milyar lirayı buldu. Hayat dışı sigorta pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128.5 büyürken, hayat sigortalarında büyüme yüzde 92 olarak gerçekleşti. Yılın 9 aylık enflasyonu ile mukayese edildiğinde ise sigorta pazarında reel büyüme yüzde 38.3 oldu. Hayat dışı sigortalar Ocak-Eylül döneminde reel yüzde 41.5 büyürken, hayat sigortaları ise reel olarak yüzde 18.9 büyüme kaydetti.

SAĞLIK BÜYÜMESİ SEKTÖRÜ GEÇTİ
2023'ün 9 aylık döneminde hemen hemen tüm branşlarda büyüme yaşandı. Prim üretiminin en çok arttığı branş ise ferdi kaza sigortaları oldu. 2022'nin 9 aylık döneminde bu branşta 2.8 milyar lira prim üretilirken, bu yılın aynı döneminde üretim yüzde 172.75 artarak 7.7 milyar lirayı geçti. Üretimin en çok arttığı ikinci branş ise sağlık sigortaları oldu. 2023'ün Ocak-Eylül döneminde şirketler 46.1 milyar lira sağlık primi üreterek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 149.12 artış gerçekleştirdi.

YANGINDA ÜRETİM ARTTI
Yangın ve afet sigortaları da yılın 9 aylık döneminde büyüyen branşlar arasında yer aldı. Bu branşta şirketler toplam 42.2 milyar lira prim üreterek, geçen yılın aynı dönemine göre üretimlerini yüzde 144.54 artırdı.

Sektörün lokomotif branşlarından olan kaskoda ise şirketler 57.1 milyar lira prim üreterek, geçen yılın 9 aylık dönemine göre yüzde 111.26 büyüme gerçekleştirdi. Trafik sigortalarında bu yılın 9 aylık döneminde toplam 81.2 milyar lira üretim yapan şirketler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 132.23 üretim artışı gerçekleştirdi.

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