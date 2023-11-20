Sigorta sektöründe rekor büyüme! Prim toplamı 328 milyar lirayı geçti

Vatandaşın bilinçlenmesi, yeni ve avantajlı ürünlerin artması sigorta sektörünü hızlı büyütüyor. Sektör bu yılın Ocak-Eylül döneminde yüzde 123.4 ile iki katından fazla büyüdü. Türkiye Sigorta Birliği'nin Ocak-Eylül dönemine ait verilerine göre; toplam prim üretimi 328.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemi ile mukayese edildiğinde prim üretimi yüzde 123.4 arttı.

HAYAT DIŞI ÖNDE GİDİYOR

9 aylık sigorta prim üretiminin 288.6 milyar lirası hayat dışı sigorta ürünlerinden geldi. Hayat sigortalarının toplam büyüklüğü 39.5 milyar lirayı buldu. Hayat dışı sigorta pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128.5 büyürken, hayat sigortalarında büyüme yüzde 92 olarak gerçekleşti. Yılın 9 aylık enflasyonu ile mukayese edildiğinde ise sigorta pazarında reel büyüme yüzde 38.3 oldu. Hayat dışı sigortalar Ocak-Eylül döneminde reel yüzde 41.5 büyürken, hayat sigortaları ise reel olarak yüzde 18.9 büyüme kaydetti.