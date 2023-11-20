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Karadeniz'e dev yüzer platform geliyor: Ham gaz denizin ortasında işlenecek

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazı boru hatlarıyla karaya çıkaran Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), şimdi de gazı denizin ortasında işlemek için 4 futbol sahası büyüklüğünde bir platform gemisi aldı.

Barış Şimşek Barış Şimşek takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Kasım 2023 Güncelleme 20 Kasım 2023, 07:01
Karadeniz’e dev yüzer platform geliyor: Ham gaz denizin ortasında işlenecek

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazı boru hatlarıyla karaya çıkaran TPAO, şimdi de gazı denizin ortasında işlemek için 4 futbol sahası büyüklüğünde bir platform gemisi aldı. Brezilya'dan satın alınan ve donanımlarının modernize edilmesi için Singapur'da bulunan gemi, Haziran 2025'te getirilecek.

Yüzer platform ile Karadeniz'in derinliklerinden gelen ham gaz, yine denizin ortasında işlenecek ve yeni boru hatlarıyla karaya taşınacak. Faz-1 kapsamında yapılacak 10 milyon metreküp üretimin ardından bu platformla üretim Faz-2 kapsamında 20 milyon metreküpe çıkmış olacak. Gemiye benzeyen platformun bir motoru olmayacak, gemilerle çekilerek Türkiye'ye getirilecek. Bu platform ile Türkiye; ABD, Rusya, Brezilya, Norveç ve Malezya'nın ardından bu platforma sahip 6'ncı ülke olacak.
Barış ŞİMŞEK

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