Hesaplara aktarılıyor: Depremzede KOBİ’lere 450 milyon dolar finansman desteği

Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için gece-gündüz mesaiye devam eden devlet, afetzede KOBİ'leri de unutmuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11 ildeki KOBİ'ler için hayata geçirilen 450 milyon dolarlık finansman paketinin hesaplara yatmaya başladığını müjdeledi.
Kaynak, KOSGEB tarafından hesaplara TL cinsinden aktarılıyor. İşletme başına 200-750 bin lira veriliyor. 2 yıl geri ödemesiz, 3 yıl vadeli ve faizsiz olan kredi kapsamında teminat istenmiyor.
Murathan YILDIRIM
YAPILANDIRMADAN 25 MİLYAR TL TAHSİLAT
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) borç yapılandırmasından bugüne kadarki tahsilat tutarları belli oldu. Başvuruları 3 Temmuz'da sona eren borç yapılandırmasıyla SGK'ya, sigorta primleri, idari para cezaları, Genel Sağlık Sigortası borçlarının da aralarında olduğu kalemler için 1.7 milyonun üzerinde kişi başvurdu. Kuruma toplam 166.7 milyar lira alacak için yapılandırma yapılırken, peşin ve ilk 4 taksit ödemelerinin ardından Ekim ayı itibarıyla söz konusu alacağın 25 milyar liradan fazlası tahsil edildi.
İSTANBUL'DA 159 BİN 323 TÜKETİCİ HAKEME KOŞTU
İstanbul'da faaliyet gösteren 37 tüketici hakem heyetine, Ocak-Ekim döneminde gelen başvuru sayısı 159 bin 323'ü bulurken, işlem gören dosyaların mali değeri 816 milyon 706 bin lira olarak kayıtlara geçti. Değerlendirilen başvurulardan 65 bin 565'inde tüketici lehine karar verildi. Anadolu Yakası'nda en fazla başvuru 8 bin 819 ile Ümraniye'den, Avrupa Yakası'nda ise 6 bin 631 ile Küçükçekmece'den geldi.
350 ARKEOLOJİK ESER GÖRÜCÜYE ÇIKARILDI
Yıldız Holding'in her yıl Kasım'da kutladığı geleneksel 'Mutlu Et Mutlu Ol Günü'ne bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusu damga vurdu. Çamlıca Kampüsü'ndeki etkinlikte, çalışanlar ileri dönüşüm, atıksız mutfak gibi sürdürülebilirlik temalı atölyelere katıldı. Çalışanların katılımıyla düzenlenen kermesten elde edilen gelir LÖSEV'e bağışlandı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne kayıtlı 672 tarihi eser arasından 350 eserlik bir seçki de Yıldız Holding Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı.
PALANDÖKEN KAYAK İÇİN GÜN SAYIYOR
Türkiye'nin kayak sezonunu en erken başlatan kış turizmi merkezlerinden Palandöken'de, Aralık'ın ilk haftası misafirlerin kayak yapmaya başlaması planlanıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, "Bu sene yeniliklerde özellikle buz altı dalışı deneyeceğiz. Şu an rezervasyonlarımızda umduğumuzun üstünde bir sayıya ulaştık" dedi. Bir otelin müdürü Ömer Akça ise Temmuz-Ağustos aylarında başlayan rezervasyonlardan işletmeler olarak memnun olduklarını dile getirerek, "Kar yağdı. Hafta içi de güzel bir kar gösteriyor. Hemen suni kar makinelerimizi açacağız, pistlerimizi çalıştırıp 10 Aralık'ta sezonu açmayı planlıyoruz" diye konuştu.