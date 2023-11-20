Hesaplara aktarılıyor: Depremzede KOBİ’lere 450 milyon dolar finansman desteği

Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için gece-gündüz mesaiye devam eden devlet, afetzede KOBİ'leri de unutmuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11 ildeki KOBİ'ler için hayata geçirilen 450 milyon dolarlık finansman paketinin hesaplara yatmaya başladığını müjdeledi. Kaynak, KOSGEB tarafından hesaplara TL cinsinden aktarılıyor. İşletme başına 200-750 bin lira veriliyor. 2 yıl geri ödemesiz, 3 yıl vadeli ve faizsiz olan kredi kapsamında teminat istenmiyor.

Murathan YILDIRIM

YAPILANDIRMADAN 25 MİLYAR TL TAHSİLAT

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) borç yapılandırmasından bugüne kadarki tahsilat tutarları belli oldu. Başvuruları 3 Temmuz'da sona eren borç yapılandırmasıyla SGK'ya, sigorta primleri, idari para cezaları, Genel Sağlık Sigortası borçlarının da aralarında olduğu kalemler için 1.7 milyonun üzerinde kişi başvurdu. Kuruma toplam 166.7 milyar lira alacak için yapılandırma yapılırken, peşin ve ilk 4 taksit ödemelerinin ardından Ekim ayı itibarıyla söz konusu alacağın 25 milyar liradan fazlası tahsil edildi.