2000-2004 arası sigortalılara 10 yıl erken emeklilik kaşesi vuruldu! 2 maddeyle 48’den 50 yaşa kadar herkes mest olacak





MEMURLAR DA SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİ, DOLAYISIYLA EMEKLİLİĞİ ÖNE ÇEKMEK İÇİN ASKERLİK BORÇLANMASI YAPABİLİR Mİ?

SGK, memur statüsünde çalışanlara yönelik 19 Ekim 2023 tarihli genelgeyle bir düzenleme yaptı. Ekim 2008 sonrası ilk defa memur statüsünde sigortalı olunmasına karşın bu tarihten öncesinde SSK, Bağ-Kur, özel sandık kapsamında sigortası olanların başlangıç tarihinden önceki sürelerine yönelik yapacakları askerlik, öğrencilik, yurt dışı gibi hizmet borçlanmaları geçerli sayılacak. Bu süreler emeklilikte dikkate alınacak, sigorta başlangıcı borçlanılan süre kadar önce çekilecek.

KARAR BÜTÜN MEMURLARI KAPSIYOR MU?

Ekim 2008 sonrası memur olarak çalışıp öncesinde sigortalılığı olanlara bu imkan getirildi. Tüm sigortalılık statüleri bakımından ilk sigortalı oldukları tarih Ekim 2008 sonrası olan memurları kapsamayacak.