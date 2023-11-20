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2000-2004 arası sigortalılara 10 yıl erken emeklilik kaşesi vuruldu! 2 maddeyle 48'den 50 yaşa kadar herkes mest olacak

Kamu çalışanlarına, erken emeklilik imkanı ve geniş kapsamlı sosyal haklar sağlanarak, çalışma hayatları boyunca çeşitli avantajlar sunuluyor. Bu kapsamda, kamu personeline yönelik çeşitli destekler ve haklar, çalışanların maddi ve sosyal güvenliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Borçlanma imkanı, kamu çalışanlarına daha önceki çalışma dönemlerinde geçen süreleri emeklilikleri için değerlendirme fırsatı sunuyor.

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 09:46 Güncelleme 20 Kasım 2023, 09:46
2000-2004 arası sigortalılara 10 yıl erken emeklilik kaşesi vuruldu! 2 maddeyle 48’den 50 yaşa kadar herkes mest olacak

Türkiye'de kamuda görev yapan 657 sayılı Kanun'a tabi memurlar, 2 milyona yakın sürekli işçi ve sözleşmeli olarak çalışan yaklaşık 5 milyon çalışan, erken emeklilik hakkından faydalanma imkanlarına sahip. Kamu çalışanları, borçlanma ve isteğe bağlı sigorta gibi avantajlarla Emekli Sandığı'ndan emekli olma şansına sahipler.

En az 10 yıl memur olarak çalışıp kendi isteğiyle ayrılanlar isteğe bağlı sigortayla prim yatırarak Emekli Sandığı'ndan emekli olabiliyor. Bunun için Eylül 2004'ten önce işi bırakanların 3 ay, bu tarihten sonra ayrılanların da 6 ay içinde SGK'ya başvurması gerekiyor.



KAMUDAN EMEKLİ OLDUM, TİCARET YAPARSAM DESTEK PRİMİ ÖDEMEM GEREKİYOR MU, AYLIĞIM KESİLİR Mİ?
Sosyal güvenlik reformunun yapıldığı 2008 öncesi ve sonrası sisteme girenler arasında ayrım bulunuyor. Reform sonrası SSK'lı olanlar yönünden destek primi ödeyerek çalışma imkânı bulunmuyor. Bağ- Kur sigortalılarından kesintiye 2016'da son verildi. İster memur ister işçi olsun kendi adına iş yeri açan, ticaret yapanın emekli aylığı kesilmiyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hangi statüden olursa olsun emekli olduktan sonra memuriyete dönenlerin yaşlılık aylığı ise reform öncesinde olduğu gibi kesiliyor.



MEMURLAR DA SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİ, DOLAYISIYLA EMEKLİLİĞİ ÖNE ÇEKMEK İÇİN ASKERLİK BORÇLANMASI YAPABİLİR Mİ?
SGK, memur statüsünde çalışanlara yönelik 19 Ekim 2023 tarihli genelgeyle bir düzenleme yaptı. Ekim 2008 sonrası ilk defa memur statüsünde sigortalı olunmasına karşın bu tarihten öncesinde SSK, Bağ-Kur, özel sandık kapsamında sigortası olanların başlangıç tarihinden önceki sürelerine yönelik yapacakları askerlik, öğrencilik, yurt dışı gibi hizmet borçlanmaları geçerli sayılacak. Bu süreler emeklilikte dikkate alınacak, sigorta başlangıcı borçlanılan süre kadar önce çekilecek.

KARAR BÜTÜN MEMURLARI KAPSIYOR MU?
Ekim 2008 sonrası memur olarak çalışıp öncesinde sigortalılığı olanlara bu imkan getirildi. Tüm sigortalılık statüleri bakımından ilk sigortalı oldukları tarih Ekim 2008 sonrası olan memurları kapsamayacak.


EMEKLİ POLİSİM, GÜVENLİK ŞİRKETİNE GİRSEM AYLIĞIM KESİLİR Mİ?
Emekli memur özel sektörde çalıştığında emekli aylığı kesilmez. İş yerindeki maaşından sosyal destek primi kesilir. Ancak emekli memur tekrar kamuda çalışmaya başlarsa emekli aylığı kesilir.

EMEKLİ OLUP KAMUDA DEVAM EDEN TÜM MEMURLARIN MI AYLIĞI KESİLİYOR?
Cumhurbaşkanlığına seçilenler, yasama organı üyeleri, yaş haddini aşmamak kaydıyla eğitim kurumlarında ücretli çalışanlar, vakıf üniversitelerinde görev alanlar, askeri öğrenci eğitimlerine katılan emekli subay, astsubaylar aylıkları kesilmeden görev alabiliyor.

ÜCRETSİZ İZİN BORÇLANILABİLİR Mİ?
MEMURLAR ÜCRETSİZ İZİN DÖNEMİNİ BORÇLANARAK EMEKLİLİĞE HAK KAZANABİLİR Mİ?
Memuriyete 8 Eylül 1999'dan önce başlayanlar ücretsiz izin dönemini borçlanarak emekli olabiliyor. Memurluğa Ekim 2008'den önce başladıysanız aylıksız izinli geçen süreleriniz emeklilik yönünden eski derecenizde (Emekli Sandığı kapsamında) değerlendirilecektir. Bu durumda emeklilikten 6 ay önceden aylıksız izin süresinin borçlanılması gerekiyor.

İKİNCİ MAAŞ MÜMKÜN
EMEKLİ SANDIĞI'NDAN GÖREV MALULÜ OLARAK EMEKLİ OLANLAR İŞE BAŞLARSA AYLIĞI KESİLİR Mİ?
İster kamu ister özelde sigortalı olarak yeniden çalışmaya başlayanın malullük aylığı kesilir. Ancak Emekli Sandığı'ndan görev malulü olarak emekli olanlar, özel sektörde işe başlarsa her ay destek primi öder ve malullük aylığı kesilmez. Bu kişiler Bağ-Kur'lu olarak çalışabilir. Yeniden prim ödeyerek engelli emekliliğinden yararlanabilir ve ikinci emeklilik kazanmış olur.

SONRADAN ENGELLİ OLAN MEMUR DA ERKEN EMEKLİ OLABİLİR Mİ?
Çalışmaya başladıktan sonra tıbbi raporlara göre çalışma gücündeki kayıp oranı yüzde 50-59 arasında olanlar en az 5 bin 760 gün prim ödeyerek istediği zaman emekli olabilir.

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