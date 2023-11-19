Aile Destek parası alana 550 TL ekstra ödeme verilecek! Akşam 20.00 sularında açıklama geldi! e-Devlet’ten şimdi bakın

Türkiye'de sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara yönelik olarak "Çocuk Destek Bileşeni" adı altında yeni bir destek programı başlatıldı. Bu program kapsamında, hane halkındaki çocuk sayısına göre ailelere aylık 350 TL ile 650 TL arasında destek sağlanacak.
Çocuk Destek Bileşeni, ailelerin çocuklarına yönelik mali yüklerini hafifletmeyi amaçlayan bir sosyal yardım projesidir. Program kapsamında belirlenen destek miktarları şu şekildedir:
1-2 çocuklu hanelere: 350 TL
3 çocuklu hanelere: 450 TL
4 çocuklu hanelere: 550 TL
5 ve daha fazla çocuklu hanelere: 650 TL