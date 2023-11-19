Milyonlara torba yasa: Emeklinin kök maaşına kademeli zam gelecek I Refah payı ile artış yüzde 50’yi bulacak!

TBMM gündemine gelmesi beklenen yeni torba yasayı milyonlarca vatandaş bekliyor. Emeklilerin yeni zamları, esnafın Bağ- Kur prim avantajı, ev kadınlarının erken emekliliği gibi konuların torba yasada yer alması bekleniyor. Taşeronlar ve memurlar da bu yasayı bekliyor.
EMEKLİLERE İKİLİ ZAM FORMÜLÜ
Yaklaşık 17 milyon emeklinin maaşı Ocak ayında enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte artırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 15 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı bekliyor. 6 aylık enflasyonun, OVP'deki yüzde 65 oranındaki yıl sonu oranına göre yüzde 38 civarında çıkması bekleniyor.
Buna göre SSK ve BağKur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 38 memur emeklilerinin ise yüzde 49 civarında olacak. Ancak buna ilaveten çıkartılacak yasa ile bir refah payı eklenmesi ve artış oranının yüzde 50'yi bulması bekleniyor. Bunların dışında yapılacak düzenleme için iki formül bulunuyor. Birincisi kök maaşı taban maaşın altında olan emekliler için kademeli bir seyyanen artış yapılması. İkincisi ise 7.500 TL olan taban maaşın 10 bin lira ve üzerine çıkartılması.
MEMURLARA EK GÖSTERGE
Birinci dereceye gelen memurların ek göstergesinin 3600'e çıkartılması da torba yasada olması beklenen düzenlemeler arasında. Böylece memurların emekli maaşlarında 3 bin liraya kadar ikramiyelerinde ise 85 bin lirayı bulacak artışlar meydana gelebilecek.