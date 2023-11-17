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TÜRKONFED Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı Öner Çelebi: Dünyada başarının dijital ve yeşil dönüşüm olduğuna inanıyoruz

Girişimciliğin yol haritası Para dergisinin 9. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi’nde masaya yatırıldı. TÜRKONFED Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı Öner Çelebi, dünyada başarının dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümden geçtiğine işaret etti...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Kasım 2023 Güncelleme 17 Kasım 2023, 06:59
TÜRKONFED Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı Öner Çelebi: Dünyada başarının dijital ve yeşil dönüşüm olduğuna inanıyoruz

Turkuvaz Medya Grubu'nun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından düzenlenen 9. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi, 'Türkiye'nin Yeni Yüzyılında Girişimciliğin Yol Haritası' ana temasıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Yüzyılı vizyonu içinde önemli bir yeri alacak girişimciliği ve girişimcileri konu alan webinar, sahalarında başarılara imza atmış baş aktörleri ağırladı. Zirvede 'İnovasyon Ekonomisinin Gerçekleri', 'Kuşaklararası Etkileşim', 'Yeni Teknolojiler Girişimciliği Nasıl Değiştirecek?', 'Yapay Zekâya Nasıl Adapte Olacağız?' gibi başlıklar masaya yatırıldı.

KALKINMADA KALDIRAÇ
Dijital dönüşümün masaya yatırıldığı oturumda konuşan TÜRKONFED Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı Öner Çelebi, içinde yaşadığımız dünyada başarının dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşümden geçtiğine işaret etti. Çelebi, "Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının yolu Anadolu'dan ve KOBİ'lerimizden geçiyor.

Kalkınma ve rekabetçilikte aradığımız kaldıracın dijital ve yeşil dönüşüm olduğuna inanıyoruz. Yüksek teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve markalı ihracat ile dış ticaret açığımızı azaltmak ve son 100 yıldır dünya ekonomisinden aldığımız yüzde 1'lik payı artırmak, yüksek teknoloji ihracatında yüzde 3'lük barajı aşmak elimizde. Bunu da nitelikli dijital dönüşüm ile yapabiliriz" diye konuştu.

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