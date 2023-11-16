Yeni asgari ücrette söz işçilerin! Pazarlık masasında bir ilke imza atılacak | Hangi formüller gündeme gelecek?

Asgari ücrete 2024 yılında yapılacak zam için geri sayım başladı. Geçen yıl ilk toplantısını 7 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yıl da aynı tarihlerde toplanması bekleniyor.
Asgari ücrete 2024 yılında yapılacak zam için geri sayım başladı. Geçen yıl ilk toplantısını 7 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yıl da aynı tarihlerde toplanması bekleniyor.
İşçi, işveren, hükümetten 5'er kişi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir ilk yaşanacak. Önceki yıllarda toplantıya 1 asgari ücretli davet eden Türk-İş, bu yıl farklı meslek kollarında 4 asgari ücretliyi masaya oturtacak. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Komisyonda 5 kişilik Türkİş heyetinde bu yıl farklı mesleklerden asgari ücretli 4 işçi yer alacak. Türk-İş yönetiminden bir sendikacı ile sendikalı olmayan garson, akaryakıt pompacısı, berber ve kasap gibi farklı mesleklerden 4 işçi kardeşimiz görüşmelerde milyonlarca asgari ücretliyi temsil edecek" dedi.
4 PARAMETRE ÖN PLANDA
Yaklaşık 18 milyon SSK'lının 6.6 milyonu asgari ücretli olup, yapılacak artış işverenlerden Genel Sağlık Sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılardan evde tarhana yapan bayanlara, işsizlik maaşı alanlardan borçlanma yapanlara kadar birçok kişiyi etkiliyor.
Asgari ücret pazarlığında, 'gerçekleşen ve hedef enflasyon, yaşam maliyeti, ülkenin ekonomik durumu, gerçekleşen refah payı' olmak üzere 4 parametre ön plana çıkacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Komisyon'da tercihlerinin asgari ücretliyi ezdirmeyecek bir karar çıkması yönünde olacağını söylerken, gözler ilk toplantıya çevrildi.
ENFLASYONA GÖRE ZAM HESABI
Asgari ücret zammına ilişkin henüz resmi bir açıklama yok, beklenti yüzde 40-50 aralığında olacağı yönünde. Artış enflasyon tahminine göre yüzde 40 olursa 4 bin 560 lira artışla 15 bin 962 liraya, memur maaş artışı dikkate alınırsa yüzde 50 artışla 17 bin 103 liraya çıkacak.
Asgari ücrete yapılan artış özel sektör ve kamu çalışanlarının yeni yıl zammında da belirleyici oluyor. Asgari ücretlinin tazminatı artacak. İşsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin tavanı yükselecek.
6 AYLIK MI BELİRLENECEK?
Ücretin bir günlük belirlenmesi esas olup, aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yapılıyor. Saatlik ücret aylık 30 iş günü üzerinden hesaplanıyor. Haftada 1 gün yasal bağlamda zorunlu ücretli izin ve 45 saatlik haftalık standart çalışma saati bulunuyor.
Haftalık çalışma saati haftanın diğer günlerine yayıldığında günlük mesai 7.5 saat hesaplanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık başında toplanacak. Asgari ücret zammında üst sınır 2 yıllık olup, komisyon ister yıllık isterse 6 aylık belirleyebilir.
Mevcut asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira, kesintiler düşüldüğünde net 11 bin 402 lira olarak uygulanıyor. Bu tutarlar 1 Ocak'ta artacak.