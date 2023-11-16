Yeni asgari ücrette söz işçilerin! Pazarlık masasında bir ilke imza atılacak | Hangi formüller gündeme gelecek?

Asgari ücret pazarlığında, 'gerçekleşen ve hedef enflasyon, yaşam maliyeti, ülkenin ekonomik durumu, gerçekleşen refah payı' olmak üzere 4 parametre ön plana çıkacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Komisyon'da tercihlerinin asgari ücretliyi ezdirmeyecek bir karar çıkması yönünde olacağını söylerken, gözler ilk toplantıya çevrildi.





ENFLASYONA GÖRE ZAM HESABI

Asgari ücret zammına ilişkin henüz resmi bir açıklama yok, beklenti yüzde 40-50 aralığında olacağı yönünde. Artış enflasyon tahminine göre yüzde 40 olursa 4 bin 560 lira artışla 15 bin 962 liraya, memur maaş artışı dikkate alınırsa yüzde 50 artışla 17 bin 103 liraya çıkacak.

Asgari ücrete yapılan artış özel sektör ve kamu çalışanlarının yeni yıl zammında da belirleyici oluyor. Asgari ücretlinin tazminatı artacak. İşsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin tavanı yükselecek.