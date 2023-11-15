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7500-8000-8500 TL emekli maaşı dönemi kapanıyor! En düşük emekli maaşı zam tahmini açıklandı

Emekliler yeni yılda maaşlarına yapılacak zammı merakla beklerken aynı zamanda son gelişmeleri de yakından takip ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında enflasyon zammına ek olarak iyileştirme müjdelerini de bekliyor. Enflasyon zammıyla ilgili ayın ilk günlerinde gelen yeni veriler emeklilerin gözünü Ocak ayına çevirmesine neden oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyonunu açıkladı ve şimdi geriye sadece 2 veri kaldı.

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 10:45 Güncelleme 15 Kasım 2023, 10:45
7500-8000-8500 TL emekli maaşı dönemi kapanıyor! En düşük emekli maaşı zam tahmini açıklandı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon zammı oranını 3 Ocak tarihinde öğrenecek. Ancak tahminler şimdiden belirginleşmeye başladı. Orta Vadeli Program'da 2023 yılı için enflasyon tahmini yüzde 65 olarak belirlendi. Merkez Bankası da 2023 yılı enflasyon tahminini orta noktasını yüzde 65 olarak güncelledi ve tahmin aralıklarını yüzde 62 ile 68 arasında açıkladı.

6 AYLIK TAHMİNLER, İPUÇLARI, ENFLASYON ARTIŞI VE BEKLENTİLER

Emeklilerin enflasyon artışı, 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi ile belirlenecek. Temmuz ayında yüzde 9.49, Ağustos ayında yüzde 9.09 ve Eylül ayında yüzde 4.75 olan enflasyon, Ekim ayında yüzde 3.43'e düştü.

Böylece 6 aylık dönemin 4 aylık bölümünde enflasyon yüzde 29.41'e ulaştı. Temmuz-Ekim enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 29.41 artış oluşurken, 2 aylık veri daha açıklanmayı bekliyor.

İKİ FARKLI SENARYO

Eğer 2023 yılı enflasyonu yüzde 65 olarak gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.76 olacak. Eğer enflasyon yüzde 68'e kadar çıkarsa, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 40.26'ya çıkacak.

İYİLEŞTİRME YOLDA

Ancak, artış sadece enflasyon zammıyla sınırlı kalmayacak. Emeklilere yönelik iyileştirme çalışmaları da devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada "Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek, yine bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik detaylı değerlendirme ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

İyileştirmenin Ocak ayında maaşlara yansıtılması bekleniyor. Bu kapsamda, enflasyon artışına ek olarak refah payının da ekleneceği ve en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liradan en az 10 bin liraya çıkarılacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda gözler, 3 Ocak tarihinde açıklanacak verilere çevrildi.

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