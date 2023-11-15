7500-8000-8500 TL emekli maaşı dönemi kapanıyor! En düşük emekli maaşı zam tahmini açıklandı

İKİ FARKLI SENARYO Eğer 2023 yılı enflasyonu yüzde 65 olarak gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.76 olacak. Eğer enflasyon yüzde 68'e kadar çıkarsa, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 40.26'ya çıkacak.

İYİLEŞTİRME YOLDA Ancak, artış sadece enflasyon zammıyla sınırlı kalmayacak. Emeklilere yönelik iyileştirme çalışmaları da devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada "Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek, yine bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik detaylı değerlendirme ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

İyileştirmenin Ocak ayında maaşlara yansıtılması bekleniyor. Bu kapsamda, enflasyon artışına ek olarak refah payının da ekleneceği ve en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liradan en az 10 bin liraya çıkarılacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda gözler, 3 Ocak tarihinde açıklanacak verilere çevrildi.