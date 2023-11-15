7500-8000-8500 TL emekli maaşı dönemi kapanıyor! En düşük emekli maaşı zam tahmini açıklandı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon zammı oranını 3 Ocak tarihinde öğrenecek. Ancak tahminler şimdiden belirginleşmeye başladı. Orta Vadeli Program'da 2023 yılı için enflasyon tahmini yüzde 65 olarak belirlendi. Merkez Bankası da 2023 yılı enflasyon tahminini orta noktasını yüzde 65 olarak güncelledi ve tahmin aralıklarını yüzde 62 ile 68 arasında açıkladı.
6 AYLIK TAHMİNLER, İPUÇLARI, ENFLASYON ARTIŞI VE BEKLENTİLER
Emeklilerin enflasyon artışı, 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi ile belirlenecek. Temmuz ayında yüzde 9.49, Ağustos ayında yüzde 9.09 ve Eylül ayında yüzde 4.75 olan enflasyon, Ekim ayında yüzde 3.43'e düştü.
Böylece 6 aylık dönemin 4 aylık bölümünde enflasyon yüzde 29.41'e ulaştı. Temmuz-Ekim enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 29.41 artış oluşurken, 2 aylık veri daha açıklanmayı bekliyor.