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Yeni yılda tatil çok: 2024'te 7 gün izin alarak 40 gün dinlenmek mümkün

Yaklaşan 2024 yılında 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabileceği belirlendi. İşte sizler için derlediğimiz 14 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Kasım 2023 Güncelleme 14 Kasım 2023, 07:00
Yeni yılda tatil çok: 2024’te 7 gün izin alarak 40 gün dinlenmek mümkün

Yaklaşan 2024 yılında 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabileceği belirlendi.
- 2024 yılı tatil açısından şanslı başlayacak. Yılın ilk günü pazartesiye denk geliyor ve hafta sonuyla birleştirilerek 3 günlük bir yılbaşı tatili fırsatı sunuyor.



- Yılın ikinci tatil imkanı ise 9 Nisan Salı-12 Nisan Cuma tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı döneminde yaşanacak. Tatili, 8 Nisan Pazartesi'den itibaren 1.5 gün izin alarak tüm haftaya yaymak ve bir önceki hafta sonunu da ekleyerek 9 güne çıkarmak mümkün olacak.

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2024'te salı gününe denk gelecek ve pazartesi izin alındığında 4 günlük bir mola fırsatı ortaya çıkacak.

- Mayıs da tatille başlayacak. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çarşambaya denk gelecek. 29-30 Nisan'da izin alabilenler, hafta sonu ile birlikte 5 günlük bir tatile çıkabilecek.



- Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar- 19 Haziran Çarşamba tarihlerini kapsayacak. Perşembe ve cuma izin alanlar, 9 günlük bir tatil yapabilecek.

- Pazartesiye denk gelecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatili de hafta sonuyla birleşecek.

- Cuma gününe denk gelecek 30 Ağustos Zafer Bayramı 3 günlük tatil imkanı sunacak.

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 4 günlük tatil fırsatı var. 29 Ekim salıya denk geleceği için pazartesi yarım gün izin alınırsa 4 gün tatil yapılabilecek.

REKOR 'KİRA'N FİYATLAR
İstanbul'da kira ortalaması 17 bin 100 liraya çıktı. Özellikle Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy gibi ilçelerde kiralar dudak uçuklattı. Beşiktaş'ta ortalama kira 38 bin 400 lira civarında seyrederken, semt bazında inceleme yapıldığında ise Levent'in ortalama 68 bin lira kira ücretiyle bu konuda öne çıktığı görüldü.

Kadıköy'de de ortalama kira 31 bin lira oldu. İlçede kiraların Caddebostan gibi bölgelerde 57 bin lira gibi yüksek rakamlara ulaştığı belirlenirken, deniz bölgesine yaklaşıldıkça bu rakamların 100-150 bin liraya kadar çıktığı ifade edildi.

CARİ DENGEDE İYİLEŞME SÜRECEK
Cari işlemler hesabı, Eylül'de 1 milyar 876 milyon dolarla aylık bazda son 2 yılın en yüksek fazlasını verdi. Aynı zamanda cari denge bu yıl ikinci kez fazla vermiş oldu.

Mayıs'ta 60.3 milyar dolar olan yıllık cari açık, Eylül'de 51.7 milyar dolarla 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Orta Vadeli Program'daki (OVP) öngörülere göre 2023 yılında cari açığın 42.5 milyar dolar olması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari dengede son iki ayda 7.3 milyar dolar iyileşme sağlandığını belirterek, "Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

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