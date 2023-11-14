Tüp bebek faturası devletten: Kimler yararlanacak? İşte desteğin detayları...

Türkiye'de yılda yaklaşık 100 bin tüp bebek tedavisi yapılıyor. Kadın ya da erkekten kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle çocuğu olmayan çiftlerin tüp bebek tedavisini 3 deneme ile sınırlı olmak üzere devlet karşılıyor.
SGK; lösemi ve diğer kanser türlerine yakalanan, kök hücre tedavisi ile sağlığına kavuşabilecek çocuk için 'verici kardeş' doğmasına yönelik tüp bebek uygulama giderlerini de ödüyor. Bu tedavideki genetik tarama tetkiklerinde 'ön hazırlık, emriyoya yapılan tüm işlemler' SGK tarafından ödeniyor.
KADINDA 40 YAŞ SINIRI
Tedavide erkekte yaş sınırı bulunmamakla birlikte kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması gerekiyor. Kadının 41 yaşından gün aldığı tarihten önce düzenlenen geçerli sağlık raporunun olması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmiş olması durumunda da sağlık hizmetleri ödeniyor.
Tüp bebek tedavisinde tedavinin yapıldığı tüp bebek merkezince ilk deneme için verilen hizmetin yüzde 30'u, ikinci denemede yüzde 25'i, üçüncü denemede ise yüzde 20'si oranında kişilerden katılım payı alınıyor.