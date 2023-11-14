Tüp bebek faturası devletten: Kimler yararlanacak? İşte desteğin detayları...

Türkiye'de yılda yaklaşık 100 bin tüp bebek tedavisi yapılıyor. Kadın ya da erkekten kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle çocuğu olmayan çiftlerin tüp bebek tedavisini 3 deneme ile sınırlı olmak üzere devlet karşılıyor.

SGK; lösemi ve diğer kanser türlerine yakalanan, kök hücre tedavisi ile sağlığına kavuşabilecek çocuk için 'verici kardeş' doğmasına yönelik tüp bebek uygulama giderlerini de ödüyor. Bu tedavideki genetik tarama tetkiklerinde 'ön hazırlık, emriyoya yapılan tüm işlemler' SGK tarafından ödeniyor.