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Tüp bebek faturası devletten: Kimler yararlanacak? İşte desteğin detayları...

Çocuğu olmayan çiftlerin tüp bebek tedavisini 3 deneme ile sınırlı olmak üzere devlet karşılıyor. Kök hücre tedavisi ile iyileşebilecek çocuk için ‘verici kardeş’ doğmasına yönelik tüp bebek uygulama giderleri de ödeniyor.

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Kasım 2023 Güncelleme 14 Kasım 2023, 07:00
Tüp bebek faturası devletten: Kimler yararlanacak? İşte desteğin detayları...

Türkiye'de yılda yaklaşık 100 bin tüp bebek tedavisi yapılıyor. Kadın ya da erkekten kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle çocuğu olmayan çiftlerin tüp bebek tedavisini 3 deneme ile sınırlı olmak üzere devlet karşılıyor.

SGK; lösemi ve diğer kanser türlerine yakalanan, kök hücre tedavisi ile sağlığına kavuşabilecek çocuk için 'verici kardeş' doğmasına yönelik tüp bebek uygulama giderlerini de ödüyor. Bu tedavideki genetik tarama tetkiklerinde 'ön hazırlık, emriyoya yapılan tüm işlemler' SGK tarafından ödeniyor.



KADINDA 40 YAŞ SINIRI
Tedavide erkekte yaş sınırı bulunmamakla birlikte kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması gerekiyor. Kadının 41 yaşından gün aldığı tarihten önce düzenlenen geçerli sağlık raporunun olması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmiş olması durumunda da sağlık hizmetleri ödeniyor.

Tüp bebek tedavisinde tedavinin yapıldığı tüp bebek merkezince ilk deneme için verilen hizmetin yüzde 30'u, ikinci denemede yüzde 25'i, üçüncü denemede ise yüzde 20'si oranında kişilerden katılım payı alınıyor.



EVLAT EDİNENE DE VAR
Tüp bebek tedavisinde evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmama koşulu bulunmuyor. Diğer bir ifadeyle evlat edinilmiş çocuk olması tüp bebek tedavisine engel teşkil etmiyor.

Harp, vazife malulleri ve eşleri, başkasının yardımı ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanların kendileri, eşlerinden katılım payı alınmıyor. Aşılamada en az 2 deneme yapıldıktan sonra tüp bebek tedavisine geçiliyor.



EN AZ 900 GÜN PRİM
Tüp bebekte devlet desteği için eşlerden birinin 5 yıldır genel sağlık sigortalı olması ve 900 gün priminin bulunması gerekiyor. Uygulamanın yapılacağı tıp merkezinin SGK ile sözleşmesi olması da şart. Tedavi için gerekli kurul raporu; üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında, iki kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi ve bir üroloji uzman hekiminin katılımı ile düzenleniyor.

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