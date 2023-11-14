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Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine müjde! Bugün saat 09.00'da duyuruldu! IBAN hesabına 5.000 TL yatıyor

Meclis'te kabul edilen düzenlemeyle beraber SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerine 5000 TL ikramiye ödemeleri bu hafta başladı. Emeklilere yapılacak olan ikramiye ödemeleri ayrı ayrı tarihlerde gerçekleşiyor. Bugün ödeme için son gün. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 07:00 Güncelleme 14 Kasım 2023, 07:02
Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine müjde! Bugün saat 09.00’da duyuruldu! IBAN hesabına 5.000 TL yatıyor

Ülke genelinde emekli sandığı ve Bağ-Kur emeklilerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda duyurduğu emeklilere yönelik ikramiye ödemeleri için beklenen gün geldi.

BAĞKUR VE EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise ikramiye ödemesi 14 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emekli ikramiyelerinin yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen emeklilerin şubeye gitmesine gerek bulunmuyor.

Emekli ikramiyesi sorgulama işlemleri internet üzerinden veya telefon aracılığıyla sorgulanabiliyor.

5 bin lira ikramiyeler emekli aylığının yattığı hesaplara aktarılıyor. Emekliler bankalarının müşteri hizmetleri üzerinden veya telefonlarının mobil bankacılık bölümünden mevcut bakiyeleriyle beraber emekli ikramiyesinin yatıp yatmadığını sorgulayabilir. Bazı bankaların müşteri hizmetleri numaraları şu şekilde;

Ziraat Bankası Müşteri hizmetleri numarası 0850 258 00 00

VakıfBank Müşteri hizmetleri numarası 0850 222 0724

Halkbank Müşteri hizmetleri numarası 0850 222 0400

İş Bankası Müşteri hizmetleri numarası 0850 724 0724

Garanti Bankası Müşteri hizmetleri numarası 444 0 333

Akbank Müşteri Hizmetleri numarası (0212) 444 25 25

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