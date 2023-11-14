Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine müjde! Bugün saat 09.00’da duyuruldu! IBAN hesabına 5.000 TL yatıyor

5 bin lira ikramiyeler emekli aylığının yattığı hesaplara aktarılıyor. Emekliler bankalarının müşteri hizmetleri üzerinden veya telefonlarının mobil bankacılık bölümünden mevcut bakiyeleriyle beraber emekli ikramiyesinin yatıp yatmadığını sorgulayabilir. Bazı bankaların müşteri hizmetleri numaraları şu şekilde;

Ziraat Bankası Müşteri hizmetleri numarası 0850 258 00 00

VakıfBank Müşteri hizmetleri numarası 0850 222 0724