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1.1. milyon kişiye prim ve yaş indirimi belli oldu; 5 madde ile 46-47-48 yaşındakiler mest olacak! 2000 sonrası erken emeklilik...

Türkiye'de emeklilik hakkı ve prim gün sayısı, halkın dikkatini çeken önemli bir konu haline geldi. Özellikle EYT yasası ve Bağkur emeklilik şartları, milyonlarca insanın gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Bağ-Kur prim eşitlemesi konusunda önemli gelişmelerin olduğunu belirtmişti. Peki, kimler prim indiriminden yararlanacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 07:31 Güncelleme 14 Kasım 2023, 07:31
1.1. milyon kişiye prim ve yaş indirimi belli oldu; 5 madde ile 46-47-48 yaşındakiler mest olacak! 2000 sonrası erken emeklilik...

Bağ-Kur prim gün sayısının 9000'den 7200'ye indirilmesi, emeklilik hakkı arayan birçok vatandaş için büyük bir önem taşıyor. Berberler, kuaförler, marangozlar, bakkallar, terziler gibi küçük esnafın da içinde bulunduğu milyonlarca Bağ-Kur üyesi, artık 7200 gün prim ödeyerek emekli olabilecek.

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ

Yasal düzenlemeyle birlikte 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde çalışanların erken emeklilik mümkün olacak.

BAĞ KUR PRİM SAYISI KAÇ OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının 9000'den 7200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitleneceğini açıkladı.

Düzenleme, 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak.

ERKEN EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSIYOR?

Yasal düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.

Prim reformuyla emekli aylığı da yüzde 20 artacak. Meclis'in 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında reform adımları devreye girecek. 4A olarak tanımlanan işçi, 4C olarak tanımlanan memurlar için prim ödeme gün sayısı 7 bin 200, 4B olarak tanımlanan yani işverenler için ise bu süre 9 bin gün olarak uygulanıyor.

ESNAFIN EMEKLİLİĞİ SGK İLE EŞİTLENECEK

Sosyal güvenlik reformuyla 2008 yılında işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi. Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor.

Yasal düzenlemeyle 4B kapsamına giren işverenlere yönelik istihdam sayısına göre kriterler belirlenecek. Bakanlık küçük esnafı, tüccarı daha az primle emekli edecek model üzerinde çalışıyor. Yapılacak çalışmayla esnafın, emeklilik için gerekli prim gün sayısının SGK'lılarla eşitlenmesi öngörülüyor.

EMEKLİLİK için 25 yıl, 9 bin gün şartını yerine getirmesine 3.5 yıl kalan Bağ-Kur'lu kalan 3.5 yıl (1261 günü) prim ödemelerini SSK'lı olarak tamamlarsa emeklilik statüsünü SGK'ya çevirmiş oluyor. Böylece daha az prim ödeme ve daha yüksek emekli aylığı alma avantajı elde ediliyor.

2000 yılı öncesi Bağ-Kur'luların SSK'ya geçmesi durumunda emekli aylığı yüzde 15-20 civarında artıyor. Emeklilik şartları ve hak kazanma koşulları standart hale gelecek. Yapılacak düzenlemeyle hem farklı mesleklerde çalışanlar arasında bir eşitleme sağlanmış olacak hem de SSK, Bağ-Kur arasındaki prim gün farkı son bulacak. Prim eşitleme işlemleri giriş tarihine göre değişecek.

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