Okulların ara tatile girmesiyle turizm sektörü yeniden hareketlendi! Talep geçen yılki ara tatili aştı

Eğitim ve öğretim yılının birinci dönem ara tatili, yaz aylarına göre düşük sezona geçen turizm sektörünün yeniden hareketlenmesini sağladı. Hafta boyunca devam edecek molayı çocuklarıyla tatil yaparak değerlendirmek isteyenler, sahil beldelerinin yanı sıra kaplıca ve kültür turizmi olanaklarının bulunduğu tesislere yöneldi.

OTELLER GÜNLÜK 2 BİN TL

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, mevsim geçişi olması dolayısıyla hem termal ve doğa tesislerinin hem sahil tesislerinin ilgi gördüğünü belirterek, "Başta Antalya, Bodrum, Marmaris, Denizli, Kapadokya ve tüm Ege olmak üzere tesislerimizde ara tatilin getirdiği hareketlilik var.

Özellikle İzmir, Antalya, İstanbul bölgesinde sahil beldelerinin tercih edildiğini görüyoruz" dedi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Saatçioğlu da Ekim ayından itibaren iç pazarın Antalya'daki tesisler için en düşük sezon olduğunu kaydederek, "Geçen sene de ara tatilde iç pazarda bir miktar hareketlenme oldu. Geçen seneye göre bu yıl yüzde 15-20'lik artış var" diye konuştu. Saatçioğlu, yerli turistin kentte kişi başına geceliği 2 bin ile 5 bin lira arası tatil yapabileceğini söyledi.