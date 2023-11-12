Emekliye 5 bin lira: İkramiye ödemeleri başladı! Kimler nasıl para alacak?

Emeklilere bu yıl içinh ödenen 5 bin liralık ikramiye hesaplara yatmaya başladı. Ayın 15'ine kadar tüm hak sahipleri ikramiye almış olacak. Peki bu ikramiye nasıl ve kimlere ödenecek. İşte merak edilen soruların cevapları…





İKRAMİYE KİMLERE ÖDENİYOR?

Normal şartlarda ikramiye alan hak sahipleri şöyle sıralanıyor:

- SSK ve Bağ-Kur emeklileri

- Emekli Sandığı emeklileri

- Şehit yakınları ve gaziler

- Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

- Ölüm aylığı alanlar

- Şeref aylığı alanlar

- Geçici köy korucuları

- Kore, Kıbrıs, İstiklal Harbi gazileri

- Şampiyon sporcular ve terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve diğer hak sahipleri. 5 bin liralık ikramiye de bu hak sahiplerinden çalışmayanlara ödenecek.