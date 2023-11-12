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Emekliye 5 bin lira: İkramiye ödemeleri başladı! Kimler nasıl para alacak?

Emekliler ve hak sahipleri Kasım ayında 5 bin lira ikramiye alacak. Söz konusu düzenleme Meclis’te görüşülmeye başlandı. Peki bu ikramiye kimlere ödenecek? Çalışan emekliler nasıl tespit edilecek? İşte 5 bin liralık ikramiye ile ilgili tüm soruların cevapları…

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Kasım 2023 Güncelleme 12 Kasım 2023, 06:59
Emekliye 5 bin lira: İkramiye ödemeleri başladı! Kimler nasıl para alacak?

Emeklilere bu yıl içinh ödenen 5 bin liralık ikramiye hesaplara yatmaya başladı. Ayın 15'ine kadar tüm hak sahipleri ikramiye almış olacak. Peki bu ikramiye nasıl ve kimlere ödenecek. İşte merak edilen soruların cevapları…



İKRAMİYE KİMLERE ÖDENİYOR?
Normal şartlarda ikramiye alan hak sahipleri şöyle sıralanıyor:
- SSK ve Bağ-Kur emeklileri
- Emekli Sandığı emeklileri
- Şehit yakınları ve gaziler
- Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar
- Ölüm aylığı alanlar
- Şeref aylığı alanlar
- Geçici köy korucuları
- Kore, Kıbrıs, İstiklal Harbi gazileri
- Şampiyon sporcular ve terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve diğer hak sahipleri. 5 bin liralık ikramiye de bu hak sahiplerinden çalışmayanlara ödenecek.



BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?
İkramiyeler için herhangi bir başvuru yapılmayacak. Paralar emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.



DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA ÖDEME NASIL YAPILACAK?
İkramiye ödemeleri kendi hak sahipliği dolayısıyla alanlara tam olarak ödeniyor. Ancak ödemeleri belli hisseye göre yapılanlara ise o hisse oranında ikramiye ödeniyor. Örneğin herhangi bir geliri olmadan eşten maaş alanların oranı yüzde 75. Emekli ya da çalışan olarak eşten maaş alanlar ise yüzde 50 oranında maaş alıyor. Yetimler ise babalarından yüzde 25 oranında maaş alıyorlar.

Buna göre ikramiye oranları da belirleniyor. İkramiyeler bu hak sahiplerine hisse oranları kadar ödeniyor. Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeniyor. 5 bin liralık ödemede ise sadece dul aylığı alanlar, eğer çalışmıyorlarsa ölüm aylığı oranı yüzde 75 ise 3 bin 750 lira, yüzde 50 ise 2 bin 500 lira ikramiye alabilecek. Sadece yetim aylığı alanlar da eğer çalışmıyorlarsa yüzde 25 ölüm aylığı oranına göre bin 250 lira ikramiyeyi hesabında görecek.



ESNAFLIK YAPAN EMEKLİLER DE İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?
Emekli aylığı alıp kendi iş yeri bulunanlar, küçük esnaf ve şirket ortakları bu ikramiyeyi alamayacak.



KASIM AYINA KADAR İŞTEN AYRILANLAR YA DA YENİ EMEKLİ OLACAKLAR İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?
1-31 Ekim tarihi arasında çalışması olanlar ikramiyeden yararlanamayacak. Burada çalışılan gün sayısı önemli değil. 1 gün bile çalışması olanlar ikramiye alamayacaklar.



NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ödemeler dün itibariyle başladı. Maaş günü 17,18,19 olanlar 11 Kasımda, 20,21,22 olanlar 12 Kasım'da, 23,24,25,26 olanlar ise 13 Kasım'da
ikramiye alacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı imeklileri ise 145 Kasım'da ikramiyelerini kendi hesaplarında görecekler.



BANKA SANDIKLARINDAN EMEKLİ OLANLAR ALABİLECEK Mİ?
Bayram ikramiyeleri sadece SGK'dan maaş alan emeklilere ödeniyor. Bu durumda banka sandıklarından emekli olan ve maaş alanlar için bayram ikramiyesi SGK tarafından ödenmiyor. Bazı bankalar emeklilerine kendi inisiyatifleriyle ödeme yapıyor. Ancak SGK ödeme yapmıyor.



EYT BAŞVURUSU YAPANLAR ALABİLECEK Mİ?
EYT kapsamında başvuru yapmış ancak henüz maaşı bağlanmamış olanlar da 5 bin liralık ikramiyeden yararlanacak. Bu emekliler için de çalışmama şartı bulunuyor.



BİRDEN FAZLA AYLIĞI OLANLAR İKİ İKRAMİYE Mİ ALACAK?
Hem kendi emekli maaşını hem de babasından ya da eşinden ölüm aylığı alanlar tek bir dosya üzerinden ikramiye alacak.

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