Yaş şartı martı yok! 10 yıl sigorta girişi olana EYT’siz erken emeklilik onaylandı! Kadın, erkek 2 ila 4 yıldan az...

Artık, iş hayatında uzun yıllar çalışmış olma şartı bulunmaksızın, sağlık sorunları nedeniyle iş gücünü kaybeden bireyler de malulen emeklilik hakkından faydalanabilecek. Bu düzenlemeyle, en az on yıldır sigortalı olma ve toplamda 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödeme şartlarından bağımsız olarak, sürekli bakım ihtiyacı olanların bu hakka erişmesi hedefleniyor. Emekliye %52.83 zamla yeni maaş çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya yüzde 4-5 oranında ek ödeme netleşti! En düşük emekli maaşı 12'lik Refah Payı dahil...

"Malulen Emeklilik: Çalışanların Güvencesi ve Şartları Çalışma hayatı boyunca sağlık sorunlarıyla karşılaşan bireyler için malulen emeklilik, iş gücünü kaybetmeleri durumunda maddi anlamda bir güvence sağlamayı amaçlayan bir sistemdir. Bu hak, belirli şartları yerine getiren bireylere, kaybettikleri iş gücünün maddi karşılığını sunarak yaşamlarını sürdürebilmeleri adına destek olur.