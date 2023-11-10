Yaş şartı martı yok! 10 yıl sigorta girişi olana EYT’siz erken emeklilik onaylandı! Kadın, erkek 2 ila 4 yıldan az...

Ancak sadece çalışma süresi yeterli değildir. Ayrıca, kişinin işe başladıktan sonra sağlık durumunun, resmi sağlık kurulu raporlarıyla %60 ve üzeri bir güç kaybıyla tespit edilmiş olması gerekir. Bu durumun işe başlamayı takip eden bir süreçte meydana gelmiş olması, malulen emeklilik şartları arasındadır.
EMEKLİ EDEN HASTALIKLAR
Malulen emeklilik, çeşitli sağlık sorunlarını kapsar. Kanser çeşitleri (baş-boyun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi), epilepsi, demans, beyin tümörleri, Parkinson sendromu, MS, zeka gerilikleri, şizofreni, görme ve işitme kaybı gibi durumlar bu kapsamda değerlendirilir. Ayrıca, kalp yetmezliği, solunum sistemi hastalıkları, karaciğer sirozu gibi sağlık sorunları da malulen emeklilik hakkını etkileyen durumlar arasındadır.
Bu hak, iş gücünü kaybeden bireylerin yaşamlarını finansal anlamda sürdürebilmeleri adına büyük bir önem taşır. Kişilerin yaşadığı bu sağlık sorunları nedeniyle işlerini kaybetmeleri durumunda, malulen emeklilikleriyle maddi destek sağlanarak günlük ihtiyaçlarını karşılamaları ve tedavilerini sürdürebilmeleri mümkün olur.