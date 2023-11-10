Emeklilik için hesaplar değişiyor! Borçlanma ve ihya için ne ödenecek? Hangi sürelere dikkat edilmeli?

YENİ BORÇLANMA

Asgari ücrete ilişkin tahminlerden biri 6 aylık enflasyon oranında artış. Bu da yüzde 40 seviyelerinde bekleniyor. Eğer asgari ücret yüzde 40 artarsa net 15 bin 963 lira 25 kuruşa, brüt 18 bin 780 lira 30 kuruşa ulaşacak. Bu durumda 1 Ocak'tan itibaren başvuranların borçlanma için her ay için en az bin 717 lira daha fazla para ödemesi gerekecek.





1 aylık en düşük borçlanma tutarı 6 bin 9 lira 70 kuruşa çıkarken, 2 yıllık doğum borçlanmasına 41 bin 209 lira fark ile 144 bin 232 lira, 18 aylık askerlik borçlanmasına 30 bin 907 lira fark ile 108 bin 174 lira ödenecek. Eğer asgari ücret yüzde 50 artışla net 17 bin 103, brüt 20 bin 49 liraya çıkarsa da 1 aylık borçlanma tutarı 2 bin 146 lira 32 kuruş artış ile 6 bin 438 lira 96 kuruşa yükselecek.





2 yıllık doğum borçlanmasında 51 bin 511, 18 aylık askerlik borçlanmasında 38 bin 633 lira civarında fark ortaya çıkacak. Yurt dışı borçlanmasında da tutar yeni asgari ücretle artacak. 1 ay için en az 6 bin 36 lira 53 kuruş ödenirken, bu tutar asgari ücret yüzde 40 artarsa 8 bin 451, yüzde 50 artarsa 9 bin 55 liraya yükselecek.





İHYA İÇİN NE VERİLECEK?

Emeklilik için eksik primleri tamamlamanın yollarından biri de Bağ- Kur'lular için ihya... Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağ-Kur'lular, bunların tamamını talepte bulunduğu tarihteki asgari ücret üzerinden canlandırabiliyor. En az günlük asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında prim ödenerek ihya işlemi yapılıyor.