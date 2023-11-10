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Emeklilik için hesaplar değişiyor! Borçlanma ve ihya için ne ödenecek? Hangi sürelere dikkat edilmeli?

Erken emeklilik yolunu açan borçlanma ve ihyada tutarlar yeni yılla birlikte değişecek. Ocak’ta yeni asgari ücret yapılacak ödemeleri artıracak. 31 Aralık’a kadar başvuran artıştan etkilenmeyecek...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Kasım 2023 Güncelleme 10 Kasım 2023, 06:58
Emeklilik için hesaplar değişiyor! Borçlanma ve ihya için ne ödenecek? Hangi sürelere dikkat edilmeli?

Yeni yılla birlikte tüm gelirler artacak. Bunlardan biri olan asgari ücretteki artış önümüzdeki ay karara bağlanacak. 1 Ocak'tan itibaren de yürürlüğe girecek. Emekli olmak için borçlanma ve ihya planlayanların yapacağı ödeme de bu yeni asgari ücretle birlikte artacak.



Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarları asgari ücret gösteriyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor.



Halen 13 bin 414 lira olan brüt asgari ücrete göre; aylık en düşük borçlanma tutarı 4 bin 292 lira 64 kuruş seviyesinde bulunuyor. 1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanmasına en az 103 bin 23, 18 aylık askerlik borçlanmasına da en az 77 bin 267 lira ödeniyor. Tüm bu tutarlar, 1 Ocak'ta değişecek.

YENİ BORÇLANMA
Asgari ücrete ilişkin tahminlerden biri 6 aylık enflasyon oranında artış. Bu da yüzde 40 seviyelerinde bekleniyor. Eğer asgari ücret yüzde 40 artarsa net 15 bin 963 lira 25 kuruşa, brüt 18 bin 780 lira 30 kuruşa ulaşacak. Bu durumda 1 Ocak'tan itibaren başvuranların borçlanma için her ay için en az bin 717 lira daha fazla para ödemesi gerekecek.



1 aylık en düşük borçlanma tutarı 6 bin 9 lira 70 kuruşa çıkarken, 2 yıllık doğum borçlanmasına 41 bin 209 lira fark ile 144 bin 232 lira, 18 aylık askerlik borçlanmasına 30 bin 907 lira fark ile 108 bin 174 lira ödenecek. Eğer asgari ücret yüzde 50 artışla net 17 bin 103, brüt 20 bin 49 liraya çıkarsa da 1 aylık borçlanma tutarı 2 bin 146 lira 32 kuruş artış ile 6 bin 438 lira 96 kuruşa yükselecek.



2 yıllık doğum borçlanmasında 51 bin 511, 18 aylık askerlik borçlanmasında 38 bin 633 lira civarında fark ortaya çıkacak. Yurt dışı borçlanmasında da tutar yeni asgari ücretle artacak. 1 ay için en az 6 bin 36 lira 53 kuruş ödenirken, bu tutar asgari ücret yüzde 40 artarsa 8 bin 451, yüzde 50 artarsa 9 bin 55 liraya yükselecek.



İHYA İÇİN NE VERİLECEK?
Emeklilik için eksik primleri tamamlamanın yollarından biri de Bağ- Kur'lular için ihya... Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağ-Kur'lular, bunların tamamını talepte bulunduğu tarihteki asgari ücret üzerinden canlandırabiliyor. En az günlük asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında prim ödenerek ihya işlemi yapılıyor.



Şimdi ihya talebinde bulunan bir kişi 1 aylık ihya için 4 bin 628 lira ödüyor. Bu tutar da asgari ücret yüzde 40 artarsa 6 bin 479, yüzde 50 artarsa 6 bin 942 liraya yükselecek.




BU SÜRELERE DİKKAT EDİN
Asgari ücretteki artıştan etkilenmeden borçlanma ve ihya yapmak için yıl sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuruda bulunmak yeterli olacak. Ödeme ise daha sonra yapılacak.



Başvurunun ardından SGK'dan ödeme için tebligat gelecek. Tebligat tarihinden itibaren doğum ve askerlik borçlanmasının 1, yurt dışı borçlanması ve ihyanın 3 ay içinde ödenmesi şart. Ödeme sonrası söz konusu süreler hizmete eklenecek.

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