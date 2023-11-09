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12 yıl sigortası olan o kişilere emeklilik hakkı geldi! 3600 ve 4600 gün primi olanlar için çizelge yenilendi

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) belirlediği şartları yerine getiren kişiler için 10 ila 12 yıl sigortalılık süresiyle erken emeklilik imkanı sunuluyor. Bu imkan belirli koşulları karşılayan bireylerin emeklilik sürecini hızlandırarak erken emeklilik hakkı elde etmelerini sağlıyor. Bu konuda SGK'nın belirlediği şartlar ve prosedürler emeklilik başvurusunda bulunan kişilerin evraklarını teslim etmeleri durumunda hızlı bir şekilde emekli maaşı almalarını sağlıyor. Bu düzenlemeyle 10 ila 12 yıl sigortalılık süresini tamamlayan ve diğer şartları yerine getiren kişilere erken emeklilik fırsatı sağlanıyor.

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 17:07 Güncelleme 09 Kasım 2023, 17:07
12 yıl sigortası olan o kişilere emeklilik hakkı geldi! 3600 ve 4600 gün primi olanlar için çizelge yenilendi

Erken emeklilik için en önemli kriter sigorta başlangıç tarihine bakılarak belirleniyor. İlk sigorta başlangıç tarihi erken emeklilik hakkını elde etmek için büyük bir öneme sahip. Bu sistemde kişinin 10 ila 12 yıllık bir sigortalılık süresi boyunca düzenli olarak prim ödemesi gerekiyor. Şartları ve süreyi tamamlayan kişiler, erken emeklilik hakkını kazanarak maaşlarını almaya başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği bu düzenleme erken emeklilik için önceden belirlenmiş şartları karşılayan bireylerin emeklilik sürecini hızlandırılıyor.

12.5 YIL İLE EMEKLİLİK İÇİN NELER GEREKİYOR?

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lıların kısmi emeklilik için prim gün şartı 4500'e çıkıyor.

Yani 12.5 yıl prim ödemek gerekiyor. Tabii bununla da bitmiyor. 25 yıldan beri sigortalı bulunmak, kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak da gerekiyor.

10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler 'yaştan emekli' olabilir. Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor.

Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.

Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor.

Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.

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