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Biletleri kesildi: Rekabet Kurulu harekete geçti! 2 platforma 694 bin lira ceza

Rekabet Kurulu, ‘indirimli bilet’ sattığı algısı yaratan ancak havayolu firmalarından daha pahalı fiyat belirleyen 2 platforma 694 bin lira ceza kesti. Reklamlar da durduruldu...

Barış Şimşek Barış Şimşek takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Kasım 2023 Güncelleme 09 Kasım 2023, 07:01
Biletleri kesildi: Rekabet Kurulu harekete geçti! 2 platforma 694 bin lira ceza

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, gelen şikayetleri değerlendirdiği son toplantısında ulaşım sektöründeki vatandaşı yanıltan reklamları inceledi. Reklamlarıyla 'indirimli bilet sattıkları' algısı oluşturmaya çalışarak havayolu firmalarından daha pahalı uçak bileti sattığı tespit edilen iki platforma, toplam 694 bin 256 lira para cezası kesildi ve bunların reklamları durduruldu.

'ÖZEL FİYAT' OYUNU TUTMADI
Reklam Kurulu, bir firmaya ait internet sitesi ile mobil uygulamada, uçak seferlerine ait biletlerin 'Promosyonlu Bilet' olarak değil, 'Özel Fiyatlı Bilet' tanıtımıyla listelenmesi yoluyla ortalama tüketici nezdinde indirim algısının oluşturulmaya çalışıldığını belirledi. Kurul, firmaya 347 bin lira ve reklamları durdurma cezaları uyguladı. Aynı faaliyette bulunan bir firmayı daha inceleyen Kurul, 'Promosyonlu Bilet' adı altında tanıtımı yapılan biletlerin indirimli veya daha uygun fiyata satılmadığını tespit etti. Bu firmaya da 347 bin 128 lira ceza verildi.
Barış ŞİMŞEK

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