



TÜRKİYE FİNANS: 2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapana maaşa göre 3.500, 5.000, 6.500, 7.500 lira. Emekli yakınını getirene her kişi için 250 lira. Maaş yatmadan 3 gün önce 2.500 liraya kadar ücretsiz para çekme imkanı.



VAKIFBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.



ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

Promosyon tutarı bankadan bankaya ve maaşa göre değişiyor. Halen en çok 12 bin 500 lira alınabiliyor. Banka seçerken kampanyaları iyi incelemek gerekiyor.