İş Bankası: 3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.250 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 6.750 TL ve 10.000 TL'nin üzerinde emekli aylığı alanlara 7.500 TL promosyon sunuyor.

TEB: 3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 7.500 TL ile 9.999 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL ve 10.000 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL promosyon sunuyor.

QNB Finansbank: Aylık 3.499 TL'nin altında maaş alanlara 4.800 TL, aylık 7.500 TL ile 9.999 TL arasında maaş alanlara 7.200 TL ve 10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 8.000 TL promosyon sunuyor.

Denizbank: 3.500 TL'ye kadar olanlara 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL ve 10.000 TL ve daha fazla olanlara 5.000 TL promosyon sunuyor.

Akbank: 3.500 TL'ye kadar olanlara 6.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 7.000 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 9.000 TL ve 10.000 TL ve daha fazla olanlara 10.000 TL promosyon sunuyor.