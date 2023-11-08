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7.500-8.000 TL üstü maaş alanlar yaşadı! Duyuru sabah 09.00 sularında geldi! SSK BAĞKUR'lu emekliye kombo jest

2023 yılının ikinci yarısında Türkiye'de 16 milyonu aşkın emekli için bankalar arasındaki promosyon yarışı daha da alevlendi. Emekliler için sunulan avantajlar ve promosyon teklifleri her bankanın kendi stratejisine göre şekilleniyor. Yıl sonu yaklaşırken emekli maaşlarını alanlar için büyük bir fırsat kapısı aralanıyor. Maaş zammının yaklaştığı bu dönemde emeklilerin hangi bankayı tercih edecekleri büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. İşte bankaların emeklilere özel sunduğu cazip teklifler!

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 17:10 Güncelleme 08 Kasım 2023, 17:10
7.500-8.000 TL üstü maaş alanlar yaşadı! Duyuru sabah 09.00 sularında geldi! SSK BAĞKUR’lu emekliye kombo jest

Her bir banka emeklilere özel avantajlar sunarak müşteri çekme konusundaki rekabeti sürdürüyor. Emekliler maaş zammının yaklaştığı bu dönemde bu cazip teklifler arasından kendi ihtiyaçlarına en uygun olanı seçme fırsatına sahipler. Yeni yılda bankalar arasındaki yarış emeklilere daha fazla avantaj sunacak.

Garanti BBVA: 3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.250 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 6.750 TL ve 10.000 TL'nin üzerinde emekli aylığı alanlara 7.500 TL promosyon sunuyor.

Ziraat Bankası: 3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL ve 10.000 TL'nin üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL promosyon sunuyor.

İş Bankası: 3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.250 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 6.750 TL ve 10.000 TL'nin üzerinde emekli aylığı alanlara 7.500 TL promosyon sunuyor.

TEB: 3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 7.500 TL ile 9.999 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL ve 10.000 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL promosyon sunuyor.

QNB Finansbank: Aylık 3.499 TL'nin altında maaş alanlara 4.800 TL, aylık 7.500 TL ile 9.999 TL arasında maaş alanlara 7.200 TL ve 10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 8.000 TL promosyon sunuyor.

Denizbank: 3.500 TL'ye kadar olanlara 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL ve 10.000 TL ve daha fazla olanlara 5.000 TL promosyon sunuyor.

Akbank: 3.500 TL'ye kadar olanlara 6.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 7.000 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 9.000 TL ve 10.000 TL ve daha fazla olanlara 10.000 TL promosyon sunuyor.

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