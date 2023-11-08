Her bir banka emeklilere özel avantajlar sunarak müşteri çekme konusundaki rekabeti sürdürüyor. Emekliler maaş zammının yaklaştığı bu dönemde bu cazip teklifler arasından kendi ihtiyaçlarına en uygun olanı seçme fırsatına sahipler. Yeni yılda bankalar arasındaki yarış emeklilere daha fazla avantaj sunacak.
Garanti BBVA: 3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.250 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 6.750 TL ve 10.000 TL'nin üzerinde emekli aylığı alanlara 7.500 TL promosyon sunuyor.
Ziraat Bankası: 3.500 TL'nin altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL ve 10.000 TL'nin üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL promosyon sunuyor.