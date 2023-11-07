SGK güncel listeyi açıkladı! Yaş şartsız 45 maddeyle erken emekli olabilirsiniz! Öğretmen, kamu çalışanı, sağlıkçılar...

Erken emeklilik hakkına sahip meslekler arasında oldukça geniş bir yelpaze bulunuyor ve bu meslekler farklı sektörlerden gelen bireyleri kapsayan çeşitli alanları içermektedir. Daha önce 18 meslekten oluşan bir liste ile sınırlı olan erken emeklilik imkanları, son düzenlemelerle birlikte 45 meslek grubuna kadar genişletilmiştir. Bu gelişme, çalışanlara belirli koşulları yerine getirerek normal emeklilik yaş şartlarına uymadan emeklilik hakkı kazanma fırsatı sunmaktadır.

EYT'siz 5030-3600 gün toplayan erken emekli olacak! Sigorta başlangıcını 12.5 yıl geri çekecek! SGK-SSK, Bağkur 48-50-55 yaşında... YIPRANMA PAYI İLE ERKEN EMEKLİLİK İDDİASINA YANIT SGK'dan yapılan açıklamada, "6 Kasım 2023 tarihinde bazı basın yayın organlarında erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin listesinin güncellendiği, listeye göre beş meslek grubu daha bu listenin içerisinde dahil edildiği, ağır çalışma koşulları nedeniyle bazı işkollarında çalışanlara erken emeklilik hakkının verildiği, Sosyal Güvenlik Kurumumuzca söz konusu listenin güncellenmesi sonucu maden işçileri, öğretmenler, havacılık sektörü ile kamu ve sağlık çalışanlarının da dahil edildiği ve belirlenen yaş haddinden önce emeklilik hakkı kazanabilecekleri ifade edilmiştir.