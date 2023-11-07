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SGK güncel listeyi açıkladı! Yaş şartsız 45 maddeyle erken emekli olabilirsiniz! Öğretmen, kamu çalışanı, sağlıkçılar...

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) erken emeklilik listesinin güncellendiği haberleri, birçok meslekte çalışanlar arasında büyük bir heyecan yarattı. İddialara göre, SGK güncellenmiş haliyle erken emeklilik hakkını meslek liselerinde yer alan beş meslek grubuna genişletmişti. Bu meslek grupları arasında kamu sektöründe çalışanlar, maden işçileri, öğretmenler, havacılık ve sağlık sektörü çalışanları bulunuyordu. Ancak, konuyla ilgili SGK'dan resmi bir duyuru yapıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 14:31 Güncelleme 07 Kasım 2023, 14:31
SGK güncel listeyi açıkladı! Yaş şartsız 45 maddeyle erken emekli olabilirsiniz! Öğretmen, kamu çalışanı, sağlıkçılar...

Erken emeklilik hakkına sahip meslekler arasında oldukça geniş bir yelpaze bulunuyor ve bu meslekler farklı sektörlerden gelen bireyleri kapsayan çeşitli alanları içermektedir. Daha önce 18 meslekten oluşan bir liste ile sınırlı olan erken emeklilik imkanları, son düzenlemelerle birlikte 45 meslek grubuna kadar genişletilmiştir. Bu gelişme, çalışanlara belirli koşulları yerine getirerek normal emeklilik yaş şartlarına uymadan emeklilik hakkı kazanma fırsatı sunmaktadır.

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YIPRANMA PAYI İLE ERKEN EMEKLİLİK İDDİASINA YANIT

SGK'dan yapılan açıklamada, "6 Kasım 2023 tarihinde bazı basın yayın organlarında erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin listesinin güncellendiği, listeye göre beş meslek grubu daha bu listenin içerisinde dahil edildiği, ağır çalışma koşulları nedeniyle bazı işkollarında çalışanlara erken emeklilik hakkının verildiği, Sosyal Güvenlik Kurumumuzca söz konusu listenin güncellenmesi sonucu maden işçileri, öğretmenler, havacılık sektörü ile kamu ve sağlık çalışanlarının da dahil edildiği ve belirlenen yaş haddinden önce emeklilik hakkı kazanabilecekleri ifade edilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesinde belirtilen işyerlerinde ve işlerde çalışan sigortalılar fiili hizmet süresi zammı kapsamından yararlanabilmektedirler. Kanunda belirlenen işyerlerinde ve işlerde çalışanlara yıl içinde çalışma sürelerine, 360 güne karşılık gelen belirli oranlarda fiili hizmet süresi zammı adı altında prim ödeme gün sayısına ilave süreler eklenmekte, bu sürelerin yaşlılık aylığının hesaplanmasında dikkate alınan yaş haddi şartını düşürmektedir.

5510 sayılı Kanunda yer alan fiili hizmet uygulamasının kapsamının belirlenmesinde; Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin verdiği karar, Avrupa Birliği ve gelişmiş ülke uygulamaları, iş sağlığı, iş güvenliği ve teknolojik gelişmeler, yaptıkları işler dolayısıyla çalışanların yaşam beklentisi ülke ortalamasının altında kalan iş kolları dikkate alınmıştır.

"DEĞİŞİKLİK YAPILMADI"

Söz konusu fiili hizmet süresi zammı kapsamının belirlendiği Kanunun 40'ıncı maddesinde herhangi bir yeni Kanuni düzenleme veya değişiklik yapılmamıştır.

Yayın organlarında yer alan fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki listenin güncellendiği, listeye öğretmenler, havacılık sektörü ile kamu ve sağlık çalışanlarının dahil edildiği ve erken emeklilik hakkının verildiği haberi gerçeği yansıtmamaktadır.

Mevcut Kanun maddesinde yeraltı işleri ile insan sağlığına ilişkin işlerde çalışan sigortalılar fiili hizmet süresi zammı kapsamında bulunmaktadır" denildi.

HANGİ MESLEKLER KAPSAMDA? 45 TANE...

Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar
Cıva üretimi işleri
Madencilik ve yeraltı işleri
Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler

Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli
Radyoaktif işler
Emniyet çalışanları
Askerler

Basın ve gazetecilik işleri
Ebe
İtfaiye ve yangın söndürme işleri
Ceza infaz kurumlarında çalışanlar

TBMM yasama organı üyeleri
Kurşun ve arsenik işleri
Su altında çalışmayı gerektiren işler
Hastabakıcı hemşireler

Diş tabibi
Eczacı
Cam fabrika ve atölyeleri çalışanları
Alüminyüm fabrikaları işçileri

Hemşire
Döküm fabrikaları çalışanları
Çimento fabrikaları personeli
İhtiyat pilotları

Kok fabrikaları çalışanları
Tabip
Toplum sağlığı teknisyeni
Termik santral işçileri

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