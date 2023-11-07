SGK güncel listeyi açıkladı! Yaş şartsız 45 maddeyle erken emekli olabilirsiniz! Öğretmen, kamu çalışanı, sağlıkçılar...

5510 sayılı Kanunda yer alan fiili hizmet uygulamasının kapsamının belirlenmesinde; Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin verdiği karar, Avrupa Birliği ve gelişmiş ülke uygulamaları, iş sağlığı, iş güvenliği ve teknolojik gelişmeler, yaptıkları işler dolayısıyla çalışanların yaşam beklentisi ülke ortalamasının altında kalan iş kolları dikkate alınmıştır.
"DEĞİŞİKLİK YAPILMADI"
Söz konusu fiili hizmet süresi zammı kapsamının belirlendiği Kanunun 40'ıncı maddesinde herhangi bir yeni Kanuni düzenleme veya değişiklik yapılmamıştır.
Yayın organlarında yer alan fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki listenin güncellendiği, listeye öğretmenler, havacılık sektörü ile kamu ve sağlık çalışanlarının dahil edildiği ve erken emeklilik hakkının verildiği haberi gerçeği yansıtmamaktadır.
Mevcut Kanun maddesinde yeraltı işleri ile insan sağlığına ilişkin işlerde çalışan sigortalılar fiili hizmet süresi zammı kapsamında bulunmaktadır" denildi.
HANGİ MESLEKLER KAPSAMDA? 45 TANE...
Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar
Cıva üretimi işleri
Madencilik ve yeraltı işleri
Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler
Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli
Radyoaktif işler
Emniyet çalışanları
Askerler
Basın ve gazetecilik işleri
Ebe
İtfaiye ve yangın söndürme işleri
Ceza infaz kurumlarında çalışanlar
TBMM yasama organı üyeleri
Kurşun ve arsenik işleri
Su altında çalışmayı gerektiren işler
Hastabakıcı hemşireler
Diş tabibi
Eczacı
Cam fabrika ve atölyeleri çalışanları
Alüminyüm fabrikaları işçileri
Hemşire
Döküm fabrikaları çalışanları
Çimento fabrikaları personeli
İhtiyat pilotları
Kok fabrikaları çalışanları
Tabip
Toplum sağlığı teknisyeni
Termik santral işçileri