Türkiye’nin riski düşmeye devam ediyor: CDS 2 yılın en düşük seviyesini gördü

Otomotiv piyasasındaki normalleşmenin artarak devam edeceğini öngörmekle birlikte, sektör temsilcilerinin görüşleri de dikkate alınarak, ihtiyaç duyulması halinde, ilave tedbirleri ivedilikle uygulamaya almaktan çekinmeyeceğiz" dedi. Bakan Bolat, haksız fiyat artışı yapan ve bu yüzden vatandaşları olumsuz etkileyip, iyi niyetli işletmeleri de zan altında bırakan fırsatçı firmaları Ömer Bolat sıkı şekilde takip ettiklerini belirtti.

'OTOMOTİVDE NORMALLEŞME ARTARAK DEVAM EDECEK' Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv piyasasındaki gelişmelerin aralıksız takip edildiğini söyledi. Bolat, "Hayata geçirdiğimiz tedbirlerin ve yoğun denetimlerin piyasanın işleyişi noktasında müspet etki yarattığını ve otomotiv piyasasında dengelenme süreci yaşandığını gözlemliyoruz.





FRANSA ÇIKARMASI

Türkıye'nin yerli ve tamamen elektrikli otomobili Togg, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Türkiye Fuarı'nda sergilendi. Strazburg'da 3-5 Kasım'da gerçekleştirilen fuar kapsamında Türk kültürü ve yemeklerinin yanı sıra Anadolu'nun yöresel halk oyunları tanıtıldı. Çok sayıda Fransız ve Türk vatandaşının ziyaret ettiği Türkiye Fuarı'nda sergilenen Togg büyük ilgi topladı.

E-TİCARETE KASIM DOPİNGİ

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Türkiye'de, bu ay 'Bekarlar Günü', 'Alışveriş Cuması', 'Öğretmenler Günü' ve 'Siber Pazartesi' adlarıyla alışveriş günleri düzenleneceğini belirterek, "Türkiye'de Kasım'da 300-400 milyar liralık alışveriş yapılacağı tahmin ediliyor" dedi. E-ticaret sitelerinin farklı indirim kampanyaları düzenleyeceklerine işaret eden Çevikoğlu, birçok farklı kategoride saat başı indirimlerin yanı sıra sepet indirimlerinin planlandığını anlattı.

TUZAĞA DÜŞMEYİN

Tüketicileri dolandırıcılara karşı uyaran Çevikoğlu, e-posta aracılığıyla iyi bir teklif veya indirim alındığında, gömülü bağlantının mutlaka incelenmesi gerektiğine, bazen görünen bağlantının yönlendirilen adresten farklı olabildiğine dikkati çekti. Çevikoğlu, alışveriş yapılacak sitelerin SSL sertifikasına sahip olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini de belirtti.

ANTALYA'YA GELEN TURİST 15 MİLYONU GEÇTİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu sene Antalya'ya gelen turist sayısının 15 milyonu geçtiğini belirterek, "Gelir ve turist sayısı, pandemi öncesi turizmin en yoğun olduğu 2019 rakamlarının üzerinde" dedi. Turizmle ilgili 2018'de nitelikli geçiş hedefi koyduklarını hatırlatan Ersoy, rakamların, bu hedefe emin adımlarla ilerlendiğini gösterdiğini dile getirdi. Gelirde ciddi artış yakalandığını söyleyen Ersoy, "2017 sonunda 67 dolar olan kişi başı gecelik harcama geçen yıl 100 doları buldu" diye konuştu.