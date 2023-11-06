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Türkiye'nin riski düşmeye devam ediyor: CDS 2 yılın en düşük seviyesini gördü

Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajıyla Türkiye’nin CDS’i 2 yılın en düşük seviyesini gördü. İşte sizler için derlediğimiz 6 Kasım TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Kasım 2023 Güncelleme 06 Kasım 2023, 07:01
Türkiye’nin riski düşmeye devam ediyor: CDS 2 yılın en düşük seviyesini gördü

Türkıye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) düşüş sürüyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın son Enflasyon Raporu sunumundaki ifadelerinin yine enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığı ortaya koymasıyla Türkiye'nin CDS'indeki gerileme yeniden hız kazandı. Mayıs ayında 700 baz puan seviyesinde olan Türkiye'nin CDS'i, 3 Kasım Cuma günü 365 baz puan civarına inerek son 2 yılın en düşük seviyesini gördü. TL varlıklara yabancı yatırımcı ilgisinde artışı yansıtan CDS düşüşü; devam eden jeopolitik risklere karşın TCMB'nin dezenflasyonun tesis edilmesine yönelik kararlı adımları, Türkiye'nin dış finansmana erişimi artırmayı sürdürmesi, yabancı yatırımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerden olumlu sinyallerle birlikte devam ediyor.

KARARLILIK MESAJI ALINDI
Yabancı yatırım bankaları, Erkan'ın Enflasyon Raporu sunumuna dair analizlerinde, 'enflasyonda kalıcı ve belirgin düşüş sağlanana kadar sıkılaştırmanın devam edeceği' kararlılığına vurgu yaptı. Morgan Stanley, enflasyona odaklanıldığına dikkat çekti. Citibank da raporunda"Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkılaştırmanın devam edeceği konusu önemli" dedi.



405 BİN YAPI DENETLENDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce geliştirilen Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) ile tüm illerde 33 milyon çipli beton numunesi alarak 405 bin binayı denetlediklerini duyurdu. Özhaseki, "Yapılarımızı milli üretimimiz olan çiplerle denetliyor, binaların güvenli olmasını sağlıyoruz" dedi. Birçok ülke, millileştirilen çipler için Bakanlık ile görüşmelere başladı. DÜNYAYA AÇILDI
Arnavutluk, Azerbaycan, Katar, KKTC ve Özbekistan ile Elektronik Beton İzleme Sistemi'nin kurulumuna yönelik işbirliği protokolleri imzalandı. Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan ile de görüşmeler sürüyor.



6 AYDA 1 MİLYON 986 ARAÇ GEÇTİ
Yeni Zigana Tüneli'ni 6 ayda 1 milyon 986 araç kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yakıttan ve zamandan tasarruf sağlandığının altını çizerek, "Zamandan 57 milyon, akaryakıttan 133 milyon lira olmak üzere yıllık 190 milyon lira tasarruf sağlanacak, karbon salınımı da 16 bin 598 ton azalacak" dedi. Projenin sürücülere sağladığı güvenli ve konforlu ulaşım imkanına dikkati çeken Uraloğlu, "Tünel uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenli yapılmasına katkıda bulunuyor" diye konuştu.



'OTOMOTİVDE NORMALLEŞME ARTARAK DEVAM EDECEK'
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv piyasasındaki gelişmelerin aralıksız takip edildiğini söyledi. Bolat, "Hayata geçirdiğimiz tedbirlerin ve yoğun denetimlerin piyasanın işleyişi noktasında müspet etki yarattığını ve otomotiv piyasasında dengelenme süreci yaşandığını gözlemliyoruz.

Otomotiv piyasasındaki normalleşmenin artarak devam edeceğini öngörmekle birlikte, sektör temsilcilerinin görüşleri de dikkate alınarak, ihtiyaç duyulması halinde, ilave tedbirleri ivedilikle uygulamaya almaktan çekinmeyeceğiz" dedi. Bakan Bolat, haksız fiyat artışı yapan ve bu yüzden vatandaşları olumsuz etkileyip, iyi niyetli işletmeleri de zan altında bırakan fırsatçı firmaları Ömer Bolat sıkı şekilde takip ettiklerini belirtti.



FRANSA ÇIKARMASI
Türkıye'nin yerli ve tamamen elektrikli otomobili Togg, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Türkiye Fuarı'nda sergilendi. Strazburg'da 3-5 Kasım'da gerçekleştirilen fuar kapsamında Türk kültürü ve yemeklerinin yanı sıra Anadolu'nun yöresel halk oyunları tanıtıldı. Çok sayıda Fransız ve Türk vatandaşının ziyaret ettiği Türkiye Fuarı'nda sergilenen Togg büyük ilgi topladı.

E-TİCARETE KASIM DOPİNGİ
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Türkiye'de, bu ay 'Bekarlar Günü', 'Alışveriş Cuması', 'Öğretmenler Günü' ve 'Siber Pazartesi' adlarıyla alışveriş günleri düzenleneceğini belirterek, "Türkiye'de Kasım'da 300-400 milyar liralık alışveriş yapılacağı tahmin ediliyor" dedi. E-ticaret sitelerinin farklı indirim kampanyaları düzenleyeceklerine işaret eden Çevikoğlu, birçok farklı kategoride saat başı indirimlerin yanı sıra sepet indirimlerinin planlandığını anlattı.

TUZAĞA DÜŞMEYİN
Tüketicileri dolandırıcılara karşı uyaran Çevikoğlu, e-posta aracılığıyla iyi bir teklif veya indirim alındığında, gömülü bağlantının mutlaka incelenmesi gerektiğine, bazen görünen bağlantının yönlendirilen adresten farklı olabildiğine dikkati çekti. Çevikoğlu, alışveriş yapılacak sitelerin SSL sertifikasına sahip olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini de belirtti.

ANTALYA'YA GELEN TURİST 15 MİLYONU GEÇTİ
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu sene Antalya'ya gelen turist sayısının 15 milyonu geçtiğini belirterek, "Gelir ve turist sayısı, pandemi öncesi turizmin en yoğun olduğu 2019 rakamlarının üzerinde" dedi. Turizmle ilgili 2018'de nitelikli geçiş hedefi koyduklarını hatırlatan Ersoy, rakamların, bu hedefe emin adımlarla ilerlendiğini gösterdiğini dile getirdi. Gelirde ciddi artış yakalandığını söyleyen Ersoy, "2017 sonunda 67 dolar olan kişi başı gecelik harcama geçen yıl 100 doları buldu" diye konuştu.

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