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DOLAR DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞTÜ? 5 Kasım 2023 Dolar kuru bugün ne kadar? Canlı anlık dolar fiyatı: 1 dolar...

Son dakika... Dolar kuru Google'da yeniden 24,14 TL olarak görüntüleniyor. Peki dolar düştü mü, neden düştü? 5 Kasım 2023 Dolar kuru bugün ne kadar? İşte canlı anlık dolar fiyatı: 1 dolar...

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Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 21:52 Güncelleme 05 Kasım 2023, 21:55
DOLAR DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞTÜ? 5 Kasım 2023 Dolar kuru bugün ne kadar? Canlı anlık dolar fiyatı: 1 dolar...

''Dolar düştü mü, neden düştü? 5 Kasım 2023 Dolar kuru bugün ne kadar?'' sorusu vatandaşlar tarafından internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı.

5 KASIM 2023 DOLAR DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞTÜ?

Son dakika... Dolar kuru Google'da bir hata dolayısıyla yeniden 24,14 TL olarak görüntüleniyor.

Sistemsel bir problem olduğu fark edilirken, doların bir anda düşmesi sosyal medyada gündem oldu. Milyonlarca kullanıcı nedenini merak ederken, Google'da sistemsel bir hata olduğu öğrenildi.

DOLAR CANLI ANLIK FİYATI

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