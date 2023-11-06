TOKİ Elazığ konut başvurusu ne zaman, şartları neler? 500 bin yeni konut projesi! TOKİ Elazığ konut başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye'nin dört bir yanında konut ihtiyacını karşılamak amacıyla büyük bir projeye imza atan TOKİ, 5 yıllık büyük bir hedefle gündemde. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 5 yıl içinde 500 bin yeni sosyal konut inşa etmeyi planlıyor. Bu önemli gelişme, özellikle konut sahibi olma hayali kuran vatandaşlar arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Peki; TOKİ Elazığ konut başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler? Başvurular nasıl yapılacak? İşte detaylar...

TOKİ'DEN 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ 12. Kalkınma Planı kapsamında kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için dar ve orta gelirlilere yönelik Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2024-2028 yıllarında 500 bin konut üretilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda, kentsel dönüşüm, şehirleşme ve konut ile çevrenin korunmasıyla ilgili başlıklar da yer aldı.