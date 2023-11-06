100. yıl ikramiyesi ödeme günleri 6-7-8-9 Kasım 2023! 5 bin TL emekli ikramiyesi bankaya ne zaman yatacak? SSK, 4b, 4c tahsis numarası ile...

Emekliye 5 bin lira ödenmesini öngören madde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi. Bu noktada ''5 bin TL emekli ikramiyesi bankaya ne zaman yatacak?'' sorusu gündem oldu. Milyonlarca emekli vatandaş Cumhuriyet ikramiyesi son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Cumhuriyet'in 100. Yılı sebebiyle milyonlarca emekliye 5 bin TL verileceği duyurulmuştu. Peki 100. yıl ikramiyesi bu hafta yatar mı?

Emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek 5 bin lira ikramiye ödemesi için net tarih henüz verilmedi. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." şeklinde konuştu.

KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.