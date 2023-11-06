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100. yıl ikramiyesi ödeme günleri 6-7-8-9 Kasım 2023! 5 bin TL emekli ikramiyesi bankaya ne zaman yatacak? SSK, 4b, 4c tahsis numarası ile...

Emekliye 5 bin TL ikramiyenin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. 12,2 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Emeklilere tahsis edilecek olan 100. yıl ikramiyesi için geri sayım devam ederken bu hafta hesaplara geçip geçmeyeceği araştırılmaya başlandı. Çalışmayan emeklilere verilecek ödeme ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. İşte SSK, 4b, 4c tahsis numarasına göre ödeme tarihleri: 6-7-8-9-10 Kasım'da ödenecek mi?

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 09:29 Güncelleme 06 Kasım 2023, 09:37
100. yıl ikramiyesi ödeme günleri 6-7-8-9 Kasım 2023! 5 bin TL emekli ikramiyesi bankaya ne zaman yatacak? SSK, 4b, 4c tahsis numarası ile...

Emekliye 5 bin lira ödenmesini öngören madde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi. Bu noktada ''5 bin TL emekli ikramiyesi bankaya ne zaman yatacak?'' sorusu gündem oldu. Milyonlarca emekli vatandaş Cumhuriyet ikramiyesi son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Cumhuriyet'in 100. Yılı sebebiyle milyonlarca emekliye 5 bin TL verileceği duyurulmuştu. Peki 100. yıl ikramiyesi bu hafta yatar mı?

5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek 5 bin lira ikramiye ödemesi için net tarih henüz verilmedi. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." şeklinde konuştu.

KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

DUL VE YETİMLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz. " dedi. 5 bin TL emekli ödemelerinden yalnızca emekli olanlar yararlanabilecek.

Bakan Işıkhan, konuşmasında 5 bin lira tek seferlik ödeme hakkında açıklamalarda bulunarak, "5 bin liralık tek seferlik ödeme, çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Kasım ayının ilk yarısında bu ödemeyi yapacağız. Yasal süreç için yarın adım atılacak, çalışmalarımızı yarın sabah Meclis'e sunacağız. AK Parti grup başkan vekillerimiz bu konuda meclisteki yasal prosedürleri sürdürecek.

Cumhurbaşkanımızın müjdesinden sonra teknik olarak çalıştık. Kanun teklifi yarın Meclisimizde olacak. Ne kadar kısa sürede sonuçlanırsa emeklilerimiz için o kadar faydalı olacak. Kasım ayının 15'ine yakın, Kasım'ın ilk döneminde inşallah bu ödemeyi yapacağız. Emeklilerimiz hesaplarında bu rakamı görecekler." demişti.

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