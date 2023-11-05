Rezervasyonlar artıyor! Turizme ara tatil dopingi

ÇOCUKLARA ÖZEL TESİS Mevsim geçişi olması dolayısıyla hem termal ve doğa tesislerinin hem de sahil tesislerinin ilgi gördüğünü ifade eden İşler, "Bu konuda da tesislerimiz çocuklarımız için birtakım farklı etkinlikler yapıyor. Başta Antalya , Bodrum , Marmaris, Denizli, Kapadokya ve tüm Ege olmak üzere tesislerimizde ara tatilin getirdiği yüzde 50'ye varan bir hareketlilik var. Özellikle İzmir, Antalya, İstanbul bölgesinde sahil beldelerinin tercih edildiğini görüyoruz.







Bu, vatandaşlarımıza bir soluklanma payı, çocuklarımıza moral ve motivasyon, sektöre ise can suyu oluyor." diye konuştu. Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar da temmuz ve ağustos aylarını oldukça iyi geçirdiklerini, havaların da iyi gitmesiyle sezondaki yoğunluğun az da olsa devam ettiğini dile getirdi. Ara tatilin kış dönemini hareketlendirdiğine dikkati çeken İlbahar, "Okul tatili başlıyor. Öğrenciler için güzel bir şey. Yazın oteller çok pahalı. Şu anda otellerin durumu daha müsait. Yazın gidemeyenler çok vardı. Şimdi 3-4 günlük paketler var onları alıyorlar. Ara tatil sektöre kış döneminde yüzde 40'lık fayda sağlıyor. Bu da biz turizmcileri mutlu ediyor. Ara tatillerin bundan dolayı çok faydası var." ifadesini kullandı.

