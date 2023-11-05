Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin net konuştu: Gelecekten emin olacağız

İYİ VATANDAŞ OLMAK

Eğitimin ana kurgusunun iyi vatandaş yetiştirmek olduğunu, bu kapsamda zirvenin bu yılki teması öze dönüşün de manidar bir başlangıç olduğunu ifade eden Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öze dönüş, mevcut durumdan duyulan bir memnuniyetsizliğin, kaotik bir yaşama biçiminden açık, sade, sürdürülebilir bir hakikat rejimine yönelme arayışını ifade ediyor. Bizler de Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde bulunduğumuz bu dönemde geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızın istikbalinden ve ülkemizin gidişatından emin olmak istiyoruz." Bakan Tekin, eğitimde genel amacın bireylerin bilgi, beceri, değer ve davranışlarını geliştirmek olduğunu kaydederek, "Amacımız, onları topluma ve hayata hazırlamak ve kişisel potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaktır. Bu amaçla da eğitim, bireylerin hayatları boyunca süren bir öğrenme süreci olarak belirleyicidir. Okul, üniversite, meslek eğitimi, özel kurslar ya da kendi kendine öğrenmek gibi farklı şekillerle de gündemimize gelir." ifadelerini kullandı.