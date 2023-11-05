Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin net konuştu: Gelecekten emin olacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NUN Eğitim ve Kültür Vakfınca düzenlenen "Eğitimde Bir Adım Ötesi Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sloganlaştırdığı Türkiye Yüzyılı projeksiyonunu inşa edecek bir pozisyonda bulunmaktan dolayı taşıdıkları sorumluluğun farkında olduklarını söyledi.
İYİ VATANDAŞ OLMAK
Eğitimin ana kurgusunun iyi vatandaş yetiştirmek olduğunu, bu kapsamda zirvenin bu yılki teması öze dönüşün de manidar bir başlangıç olduğunu ifade eden Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öze dönüş, mevcut durumdan duyulan bir memnuniyetsizliğin, kaotik bir yaşama biçiminden açık, sade, sürdürülebilir bir hakikat rejimine yönelme arayışını ifade ediyor. Bizler de Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde bulunduğumuz bu dönemde geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızın istikbalinden ve ülkemizin gidişatından emin olmak istiyoruz." Bakan Tekin, eğitimde genel amacın bireylerin bilgi, beceri, değer ve davranışlarını geliştirmek olduğunu kaydederek, "Amacımız, onları topluma ve hayata hazırlamak ve kişisel potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaktır. Bu amaçla da eğitim, bireylerin hayatları boyunca süren bir öğrenme süreci olarak belirleyicidir. Okul, üniversite, meslek eğitimi, özel kurslar ya da kendi kendine öğrenmek gibi farklı şekillerle de gündemimize gelir." ifadelerini kullandı.
"BU GİDİŞATI SORGULAMAK ZORUNDAYIZ"
Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak da daha müreffeh, adil, huzurlu ve insanca bir gelecek için çözümü, sorunları doğuran sistemin içinde aramayı reddettiklerini aktardı. Albayrak, son 29 günde Gazze'de bebeklerin, çocukların ve kadınların her gün tonlarca bombanın altında can verdiğini dile getirdi. Dünyanın alarm verdiğini kaydeden Albayrak, "Tarihte görülmemiş bir hızla ilerleyen bilgi teknolojileri, uzay teknolojileri, yapay zeka algoritmaları eğer insanlığın hizmetinde olmayacaksa, insanı yaşatmayacaksa, insanın yeryüzünde varlığını tehdit edecekse bu gidişatı sorgulamak zorundayız." diye konuştu.