5040+1 yıllık prim, 52 yaş devreye alınacak! EYT’den sonra Staj ve Çıraklık için şartlar açıklandı! İşe girişte 2000 sonrası...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye'de çalışma hayatından erken emekli olmayı düşünen vatandaşlar için yeni fırsatlar sunarak umut kaynağı haline geliyor. SGK'nın alternatif çözümleri, çalışma hayatına ara vermek isteyen kişilere farklı yollarla erken emeklilik kapılarını aralamaktadır. Aynı zamanda emeklilik için 1 yıllık staj süreleri geçerli olan bazı durumlar ve meslekler de yer alıyor. Peki, az primle emeklilik mümkün mü? Erken emekli olmak için neler yapılmalı? Staj sigortası hangi durumlarda geçerli? İşte detaylar...

Doğum Borçlanması: K adınlar için önemli bir erken emeklilik seçeneği olan doğum borçlanması, her çocuk için 2 yıla kadar prim ödemesini kabul eder. Üç çocuğa kadar prim ödemesi yapan SGK, bu sayede kadınların emeklilik yaşını 6 yıla kadar öne çekebilir.

Askerlik Borçlanması: Erkekler, askerlik süresini borçlanarak emekliliklerini öne çekebilirler.

HANGİ DURUMLARDA STAJ SİGORTASI GEÇERLİ?

Avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabiliyor.

1 yıllık sürenin tamamını borçlanmak şart değil, ihtiyaç kadar da borçlanma yapılabiliyor. Staj annelere de bir ayrıcalık sunuyor. Anneler sigortalı olmadan önce yaptığı doğumları borçlanamıyor.

Ancak staj ya da çıraklık sonrası dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabiliyor.

Eğer staj ya da çıraklık ile sigortalı çalışmaya başlanılan süre arasında doğumlar olduysa bunlar borçlanıldığında sigorta başlangıcını geri çekebiliyor.