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5040+1 yıllık prim, 52 yaş devreye alınacak! EYT'den sonra Staj ve Çıraklık için şartlar açıklandı! İşe girişte 2000 sonrası...

EYT yasası sonrası şimdi dikkatler staj ve çıraklık yapmış olanlara çevrildi. Vatandaşlar arama motorunda, "az primle erken emeklilik mümkün mü, erken emekli olmak için neler yapılmalı, staj sigortası ne zaman geçerli" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 08:27 Güncelleme 06 Kasım 2023, 08:28
5040+1 yıllık prim, 52 yaş devreye alınacak! EYT’den sonra Staj ve Çıraklık için şartlar açıklandı! İşe girişte 2000 sonrası...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye'de çalışma hayatından erken emekli olmayı düşünen vatandaşlar için yeni fırsatlar sunarak umut kaynağı haline geliyor. SGK'nın alternatif çözümleri, çalışma hayatına ara vermek isteyen kişilere farklı yollarla erken emeklilik kapılarını aralamaktadır. Aynı zamanda emeklilik için 1 yıllık staj süreleri geçerli olan bazı durumlar ve meslekler de yer alıyor. Peki, az primle emeklilik mümkün mü? Erken emekli olmak için neler yapılmalı? Staj sigortası hangi durumlarda geçerli? İşte detaylar...

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Erken Emeklilik Yolları

SGK, erken emeklilik için çeşitli yollar sunar. İşte bunlardan bazıları:

Ek Fiili Hizmet Ödemesi: SGK, yıpranma payı gibi ödemelerle erken emekliliği teşvik eder.

Doğum Borçlanması: Kadınlar için önemli bir erken emeklilik seçeneği olan doğum borçlanması, her çocuk için 2 yıla kadar prim ödemesini kabul eder. Üç çocuğa kadar prim ödemesi yapan SGK, bu sayede kadınların emeklilik yaşını 6 yıla kadar öne çekebilir.

Askerlik Borçlanması: Erkekler, askerlik süresini borçlanarak emekliliklerini öne çekebilirler.

HANGİ DURUMLARDA STAJ SİGORTASI GEÇERLİ?

Avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabiliyor.

1 yıllık sürenin tamamını borçlanmak şart değil, ihtiyaç kadar da borçlanma yapılabiliyor. Staj annelere de bir ayrıcalık sunuyor. Anneler sigortalı olmadan önce yaptığı doğumları borçlanamıyor.

Ancak staj ya da çıraklık sonrası dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabiliyor.

Eğer staj ya da çıraklık ile sigortalı çalışmaya başlanılan süre arasında doğumlar olduysa bunlar borçlanıldığında sigorta başlangıcını geri çekebiliyor.

Dolayısıyla yaş ve prim şartı da düşüyor.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Erken emeklilik hakkından yararlanmak isteyenlerin bazı önemli noktalara dikkat etmeleri gerekmektedir:

SGK'nın belirlediği prim günü ve yaş şartlarına uygun olunmalıdır.

Ek fiili hizmet ödemeleri ve diğer teşvikler hakkında detaylı bilgi alınmalıdır.

Doğum borçlanması ve askerlik borçlanması gibi seçenekleri değerlendirmek için SGK ile iletişime geçilmelidir.

Erken emeklilik, belirli şartları karşılayan kişiler için maddi ve sosyal açıdan avantajlı bir seçenek olabilir. Ancak bu süreçte SGK'nın belirlediği şartlara uygun olmak ve doğru bilgilere sahip olmak önemlidir. Bu nedenle, erken emeklilik hakkını kullanmak isteyenlerin bu konuda detaylı bir araştırma yapmaları ve gerekli adımları atmalıdır.

Çocuk Sahibi Kadınlar İçin Erken Emeklilik Fırsatı: Doğum Borçlanması

Çocuk sahibi kadınlar için erken emeklilik fırsatı sunan bir seçenek doğum borçlanmasıdır. Bu yöntem, kadınların emeklilik yaşını öne çekmelerine ve daha erken emekli olmalarına yardımcı olur. İşte doğum borçlanması hakkında bilmeniz gereken detaylar:

Kimler Doğum Borçlanması Yapabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) tabi olan kadın çalışanlar, yani SSK'lılar.

Kendi işini yapan Bağ-Kur'lular.

Memur statüsünde çalışan anneler.

Ayrıca, isteğe bağlı sigorta ödemesi yapan Bağ-Kur'lular da doğum borçlanması yapabilirler.

Prim Şartı Var Mı?

Doğum borçlanması için bir prim şartı bulunmuyor. Ancak çocukların doğumu, annenin sigorta giriş tarihinden sonra gerçekleşmelidir. Yani sigorta olmadan önce doğan çocuklar için bu borçlanma imkanı geçerli değildir. Ayrıca çocuğun sağlıklı bir şekilde doğmuş olması gerekmektedir. Doğduktan sonra bir süre yaşamış olan çocuklar için yaşadıkları süre kadar borçlanma yapılabilir.

Hangi Süreleri Kapsıyor?

Doğum borçlanması, annenin çalışmadığı dönemleri kapsar. Yani bu dönemlerde prim ödemesi yapılmamışsa, bu süreleri borçlanarak emeklilik hesabına ekleyebilirsiniz. Her çocuk için 720 gün, yani 2 yıl prim kazandırır.

Annelerin Avantajı Nedir?

Doğum borçlanması, annelere çalışmadıkları günleri toplu olarak satın alma fırsatı sunar. Özellikle 1 çocuk için 2 yıllık prim kazandırılması, 3 çocuğa sahip olan bir anne için 6 yıl avantaj sağlar. Bu, emeklilik yaşını öne çekmek ve daha erken emekli olmak isteyen anneler için önemli bir fırsattır.

Erken Emeklilik İmkanı Var Mı?

Doğum borçlanması, belirli şartlarda erken emeklilik imkanı sunar. Eğer bir annenin emeklilik için gereken prim günü eksikse ve 3 çocuğu varsa, 6 yıl çalışıp prim ödemesi yaparak 6 yıl erken emekli olabilirler. Ancak bu durumda emeklilik yaşını ve gereken prim gününü tamamlamış olmak gerekir.

Daha Az Süre Borçlanma İmkanı Var Mı?

Evet, doğum borçlanması yaparken ihtiyacınıza göre daha az süre borçlanma imkanınız vardır. 2 yıllık bir boşluğunuz olsa bile, ihtiyacınıza göre o kadar süre borçlanabilirsiniz. Örneğin, 1 çocuk için 720 gün borçlanabilirsiniz. İsteyenler 100 gün gibi daha kısa süreler için de borçlanabilirler.

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