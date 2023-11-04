SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Yeni düzenleme o tarihte Meclis'te! 1999 sonrası 2000 2008 arası için emeklilik tablosu oluşturuldu!

Mevcut şartlara göre emekli olabilmek için 9000 prim günü gerekiyordu. Ancak yapılacak düzenlemeyle prim günü sayısı 7200'e çekilecek. Bu önemli düzenleme 1 milyondan fazla kişinin emeklilik sürecini etkileyecek ve bu kişilere 5 yıl erken emeklilik imkanı sunacak. Önümüzdeki dönem için emeklilik sistemiyle ilgili bu tür reformlar kişilerin emeklilik hedeflerine daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 13:42 Güncelleme 05 Kasım 2023, 13:43
Yeni düzenleme o tarihte Meclis’te! 1999 sonrası 2000 2008 arası için emeklilik tablosu oluşturuldu!

Emeklilik süreci farklı meslek grupları ve sigorta kollarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi üç farklı sigorta kolu bulunuyor ve her biri erken emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim günü sayısı konusunda farklı kurallara sahip. Ayrıca bazı meslek gruplarında emeklilik için özel kriterler uygulanabiliyor. Son dönemde gündeme gelen önemli bir konu ise 1 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren prim günü düzenlemesi oldu.

5 YIL ÖNCE EMEKLİLİK İMKANI

Bağ-Kur ve SSK primlerinin 7200 günde eşitlenmesi bu reformların başında yer alıyor. Bu değişiklikle Bağ-Kur'lu 1 milyon esnaf, 9000 gün yerine 7200 gün ile yani 5 yıl önce emekli olabilecekler.

KİMLER KAPSAMDA?

Yapılacak indirimde, 8 Eylül 1999 - 30 Ocak 2008 tarihleri arasında sigortalı olan Bağ-Kur'lular hedefleniyor. Gün sayısı şartı hem kadın hem erkekler için 25 yıl, yani 9 bin gün olarak belirlenmişti, ancak yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak uygulanmıştır.

Yeni düzenleme hem kadınlar hem de erkekler için prim gün sayısını 9000'den 7200'e çekecek. 7200 prim gününü tamamlayanlar, sigortalılık başlangıç tarihlerine göre belirlenen yaş şartını sağlıyorlarsa emekli olabilecekler.

Ancak prim süreleri dolduğunda bile yaş bekleme şartı devam edecek. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalılığı başlayanlar için ise yine 9 bin gün şartı ve kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş ile başlayan ve 65 yaşına kadar kademeli olarak artan emeklilik yaşını tamamlamak gerekecek. Yapılacak 1800 günlük indirimle bu tarihte sigortası başlayan Bağ-Kur'lular da 7200 gün ile emekli olabilecekler.

Kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan yaş şartının da tamamlanması gerekecek. Bu arada, henüz 9 bin günü doldurmayan Bağ-Kur'lular için EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamında düzenlemelerin olması durumunda, 7200 günleri varsa hemen emekli olabilecekler.

Bağ-Kur prim eşitlemesi konusunda Başkan Erdoğan'dan gerekli talimatları aldıklarını dile getiren Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz."

2. torba yasanın içinde olması beklenen prim sayısı düşürme çalışmasının yakında TBMM'ye gelmesi bekleniyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken’ı kabul etti: 2.5 saatlik Gazze zirvesi... Mesaj dolu görüşme!
İsrail’den Gazze’de soykırım! 4 bini çocuk 10 bin şehit: Elektriği kestiler yetmedi! Güneş panellerini vurdular | Ürdün’den ’savaş’ açıklaması
KULİSLER PATLADI | Tavşan aday Özgür Özel’i koltuğa oturtan Ekrem İmamoğlu 2028 cumhurbaşkanlığı seçimleri için el ovuşturuyor
SON DAKİKA