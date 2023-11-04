Yeni düzenleme o tarihte Meclis’te! 1999 sonrası 2000 2008 arası için emeklilik tablosu oluşturuldu!

Yeni düzenleme hem kadınlar hem de erkekler için prim gün sayısını 9000'den 7200'e çekecek. 7200 prim gününü tamamlayanlar, sigortalılık başlangıç tarihlerine göre belirlenen yaş şartını sağlıyorlarsa emekli olabilecekler.

Ancak prim süreleri dolduğunda bile yaş bekleme şartı devam edecek. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalılığı başlayanlar için ise yine 9 bin gün şartı ve kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş ile başlayan ve 65 yaşına kadar kademeli olarak artan emeklilik yaşını tamamlamak gerekecek. Yapılacak 1800 günlük indirimle bu tarihte sigortası başlayan Bağ-Kur'lular da 7200 gün ile emekli olabilecekler.

Kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan yaş şartının da tamamlanması gerekecek. Bu arada, henüz 9 bin günü doldurmayan Bağ-Kur'lular için EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamında düzenlemelerin olması durumunda, 7200 günleri varsa hemen emekli olabilecekler.

Bağ-Kur prim eşitlemesi konusunda Başkan Erdoğan'dan gerekli talimatları aldıklarını dile getiren Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi: "7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz." 2. torba yasanın içinde olması beklenen prim sayısı düşürme çalışmasının yakında TBMM'ye gelmesi bekleniyor.