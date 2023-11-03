Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz

Enflasyon tahmini 2024 için yüzde 36, 2025 için yüzde 14 olarak güncellendi. Dezenflasyon sürecinin 2024 Mayıs'ından sonra başlayacağını vurgulayan Erkan, "Toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacağımızın bilincindeyiz. Hedefimiz yüzde 5 hedefine kavuşmaktır. 2024'te dezenflasyonun başlaması bizim için başarı göstergesidir. Patikada başarılı olmak hedefimiz, bunda kararlıyız" dedi. Erkan, şu mesajları verdi: