Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın 4. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Merkez Bankası, yüzde 58 olan yıl sonu enflasyon tahminini Orta Vadeli Program'daki hedef olan yüzde 65'e çıkardı.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın 4. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Merkez Bankası, yüzde 58 olan yıl sonu enflasyon tahminini Orta Vadeli Program'daki hedef olan yüzde 65'e çıkardı.
Enflasyon tahmini 2024 için yüzde 36, 2025 için yüzde 14 olarak güncellendi. Dezenflasyon sürecinin 2024 Mayıs'ından sonra başlayacağını vurgulayan Erkan, "Toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacağımızın bilincindeyiz. Hedefimiz yüzde 5 hedefine kavuşmaktır. 2024'te dezenflasyonun başlaması bizim için başarı göstergesidir. Patikada başarılı olmak hedefimiz, bunda kararlıyız" dedi. Erkan, şu mesajları verdi:
KKM ÇÖZÜLÜYOR
● İç talepte dengelenme sürecine ilişkin şimdiden bazı öncü sinyaller alınıyor.
● Ticari kredilerin kompozisyonundaki iyileşme de dikkati çekiyor. Mayıs- Haziran döneminde durma noktasına gelen yatırım ve ihracat kredileri, Temmuz- Eylül döneminde toparlanarak, 6 katın üzerinde bir artış gösterdi. Bankamız aracılığıyla kullandırılan reeskont ve yatırım taahhütlü avans kredilerinde bu dönemde belirgin bir artış gözlendi.
● 20 Ekim itibarıyla sadece 8 hafta içinde, TL mevduat 970 milyar lira artarken, kur korumalı mevduat 300 milyar lira geriledi. Döviz cinsi mevduat da 3.9 milyar dolar geriledi. Merkez Bankası'nın uluslararası rezervleri güçlü bir şekilde artıyor. 20 Ekim itibarıyla brüt uluslararası rezervler, Mayıs sonuna kıyasla 28 milyar dolardan fazla artış göstererek 126 milyar doların üzerine çıktı.
KİRADA ARTIŞ YAVAŞLIYOR
● Büyükşehirlerde, kiralık ev ilanlarındaki fiyat artışlarında yavaşlama sinyalleri alıyoruz. Ancak, yeni konut fiyatları ve kira artışlarında öngörülen yavaşlamanın enflasyona yansıması zaman alacak.
● Dijital para 1'inci faz çalışmaları raporunun yıl sonuna kadar yayımlanmasını planlıyoruz. 2'nci faz çalışmaları kapsamında da 2024'te hukuki, iktisadi ve güvenlik boyutları ele alınacak. Kripto piyasalarına yönelik çalışmalar sürüyor.