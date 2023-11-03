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100 günden az süreli kiralanan konutlara sıkı denetim geliyor! Aman dikkat: Cezası 500 bin liraya çıkacak...

100 günden az süreli kiralanan konutlara sıkı denetim geliyor. Binadaki diğer kat maliklerinden ve Bakanlık’tan izin alınması şart koşulurken, uymayanlara ceza yağacak...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Kasım 2023 Güncelleme 03 Kasım 2023, 06:59
100 günden az süreli kiralanan konutlara sıkı denetim geliyor! Aman dikkat: Cezası 500 bin liraya çıkacak...

100 günden az süreyi kapsayan konut kiralamalarına sıkı denetim geliyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla 'Turizm Amaçlı Konut Kiralaması' kapsamına alınan bu yapılar için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'izin belgesi' alma şartı getirildi.

İzin belgesi olmadan konutu kiralamaya devam edenler 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar ağır para cezalarına çarptırılacak. Kiralanacak konut bir binada ise tüm kat maliklerinden oy birliği ile izin alınması, bakanlığa da ibraz ettirilmesi gerekecek.

PLAKET ZORUNLULUĞU
Yeni düzenleye göre, söz konusu konuta ilişkin kiralama sözleşmesi yapılmadan önce ilk olarak bakanlıktan izin belgesi alınacak. Ayrıca bakanlık tarafından belirlenen plaketlerin de bu konutun girişine asılması gerekecek.

Belge ve plaket ücretleri ilerleyen süreçte duyurulacak. İzin belgesi olmadan 100 günden az süreli kiralandığı tespit edilen konutlara ilk aşamada 100 bin lira ceza kesilecek ve izin belgesi işlemlerinin tamamlanması için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda da izin belgesi alınmadığı tespit edilirse, bu kez cezanın tutarı 500 bin liraya çıkacak.

İkinci kez 15 günlük ek süre verilecek olan konut sahipleri, bir kez daha izin belgesi almayıp turizm amaçlı faaliyetlerine devam ederse son aşamada 1 milyon liralık idari para cezasına çarptırılacak.

İzin belgesi alınan bir konutu kiralayan şahıs, üçüncü kişilere bu konutu yeniden kiralayamayacak. Tekrar kiraladığı tespit edilen şahıslar hakkında her bir sözleşme için 100 bin lira tutarında para cezası kesilecek. Ancak tüzel kişiler, turizm amaçlı kiraladıkları konutu kendi personeline tahsis edebilecek. Kanun kapsamında internet platformlarına da sıkı denetim uygulanacak.

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