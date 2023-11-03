100 günden az süreli kiralanan konutlara sıkı denetim geliyor! Aman dikkat: Cezası 500 bin liraya çıkacak...

Belge ve plaket ücretleri ilerleyen süreçte duyurulacak. İzin belgesi olmadan 100 günden az süreli kiralandığı tespit edilen konutlara ilk aşamada 100 bin lira ceza kesilecek ve izin belgesi işlemlerinin tamamlanması için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda da izin belgesi alınmadığı tespit edilirse, bu kez cezanın tutarı 500 bin liraya çıkacak.

İkinci kez 15 günlük ek süre verilecek olan konut sahipleri, bir kez daha izin belgesi almayıp turizm amaçlı faaliyetlerine devam ederse son aşamada 1 milyon liralık idari para cezasına çarptırılacak.

İzin belgesi alınan bir konutu kiralayan şahıs, üçüncü kişilere bu konutu yeniden kiralayamayacak. Tekrar kiraladığı tespit edilen şahıslar hakkında her bir sözleşme için 100 bin lira tutarında para cezası kesilecek. Ancak tüzel kişiler, turizm amaçlı kiraladıkları konutu kendi personeline tahsis edebilecek. Kanun kapsamında internet platformlarına da sıkı denetim uygulanacak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN