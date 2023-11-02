Milyonlara maaş-sigorta desteği! Emeklilikte hangi adımlar atılacak? Sosyal yardımlar nasıl değişecek?  Kimlere prim desteği gelecek?





Otomatik katılım sisteminin işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak.





ÖZEL SİGORTA

Düşük gelirli esnaf, çiftçi ve mevsimlik çalışan gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak. Sosyal güvenlik mevzuatı değişen işgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma modellerine uyumlu yapılacak.





Yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulacak. Sosyal yardım sistemi gözden geçirilerek iş gücüne katılımını engellemeyecek ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde kurgulanacak.







5 BİN TL 15 KASIM'A KADAR HESAPTA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin yapılacağı tarihin, 15 Kasım'ı geçmeyeceğini söyledi.





Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası, emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emekliler hariç olmak üzere, tüm emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin zamanına ilişkin soruyu Işıkhan, "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor" diye cevapladı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN