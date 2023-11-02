Milyonlara maaş-sigorta desteği! Emeklilikte hangi adımlar atılacak? Sosyal yardımlar nasıl değişecek?  Kimlere prim desteği gelecek?

Türkiye'nin 5 yıllık yol haritasını gösteren 12. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 2024- 2028 dönemini kapsayan Kalkınma Planı kapsamında sosyal güvenlikte önemli adımlar atılacak.
Türkiye'nin 5 yıllık yol haritasını gösteren 12. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 2024- 2028 dönemini kapsayan Kalkınma Planı kapsamında sosyal güvenlikte önemli adımlar atılacak.
EYT yasasının ardından emeklilikte ikinci önemli reform hayata geçirilecek. 5 yıllık Kalkınma Planı döneminde emekli aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek. Aylık bağlama sistemi çalışanların istihdamda daha çok kalmasını teşvik edecek, mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecek.
TAMAMLAYICI SİSTEM
Emekli refahının artırılması için sosyal güvenlik sistemi tamamlayıcı emeklilik, sağlık sistemleriyle desteklenecek. Bireysel emeklilik daha cazip hale getirilerek fon tutarı, katılımcı sayısı artırılacak.
Otomatik katılım sisteminin işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak.
ÖZEL SİGORTA
Düşük gelirli esnaf, çiftçi ve mevsimlik çalışan gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak. Sosyal güvenlik mevzuatı değişen işgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma modellerine uyumlu yapılacak.
Yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulacak. Sosyal yardım sistemi gözden geçirilerek iş gücüne katılımını engellemeyecek ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde kurgulanacak.
5 BİN TL 15 KASIM'A KADAR HESAPTA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin yapılacağı tarihin, 15 Kasım'ı geçmeyeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası, emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emekliler hariç olmak üzere, tüm emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin zamanına ilişkin soruyu Işıkhan, "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor" diye cevapladı.