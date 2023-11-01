Son dakika FED FAİZ KARARI! 1 Kasım 2023 FED FAİZ KARARI sonrası ALTIN, DOLAR, EURO ne kadar, kaç TL? ABD faizi sabit kalırsa borsa ne olur?

Son dakika FED faiz kararı açıklandı. Küresel piyasalarda tüm gözlerin merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı. FED, politika faizini %5,25 - %5,50 seviyesinde sabit bırakma kararı aldı. İşte altıni dolar ve euro kurunda son durum...
Son dakika FED faiz kararı açıklandı. Küresel piyasalarda tüm gözlerin merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı. FED, politika faizini %5,25 - %5,50 seviyesinde sabit bırakma kararı aldı. İşte altıni dolar ve euro kurunda son durum...
FAİZ SABİT KALIRSA BORSA NE OLUR?
Eğer faiz oranları sabit kalırsa, borsa fiyatları üzerindeki faiz oranlarının etkisi sınırlı olur. Ancak borsa fiyatlarına etki eden diğer faktörler (ekonomik durum, siyasi olaylar, uluslararası gelişmeler) hala etkili olacaktır. Dolayısıyla borsa fiyatları, yine de bu faktörlere göre değişebilir.
FAİZ SABİT KALIRSA ALTIN, DOLAR VE EURO NE OLUR?
Faiz oranları, altın, dolar ve euro gibi finansal varlıkların fiyatlarını etkileyen önemli bir faktördür. Genel olarak, faiz oranları düşük olduğunda altının talebi artabilir, doların değeri düşebilir veya sabit kalabilirken, euro cazip hale gelebilir. Ancak bu etkiler, diğer faktörlerle birleşerek karmaşık bir şekilde varlık fiyatlarını etkiler. Sonuç olarak, yalnızca faiz oranlarına bakarak bu varlıkların gelecekteki fiyat hareketlerini kesin bir şekilde tahmin etmek zor olabilir.
1 KASIM 2023 ALTIN, DOLAR VE EURO'DA SON DURUM!
22 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ
ABD'de faiz 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,50'ye yükselirken enflasyon hedefi ise yüzde 2 olarak korunuyor. Enflasyon hedefine ulaşılması için bir faiz artırımının daha gerçekleşmesi ihtimali beklentiler arasında yer alıyor.
PİYASALAR ETKİLENEBİLİR
Fed BaşkanıJerome Powell'ın açıklamaları altın, dolar, euro, tahvil faizi, kripto para gibi yatırım araçları üzerinde hareketliliğe neden olabiliyor.
POWELL FAİZ SİNYALİNİ VERMİŞTİ
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada politika toplantısında faiz oranlarını sabit tutabileceğini ima etmişti. Powell, enflasyonun hala çok yüksek olduğu ve ekonominin şaşırtıcı derecede sıcak kalmaya devam etmesi halinde daha fazla faiz artışının hala mümkün olduğu konusunda da mesajlar vermişti.
Powell "Belirsizlikler ve riskler ile geldiğimiz nokta göz önüne alındığında, Komite dikkatli bir şekilde ilerliyor. Ek politika sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağına ilişkin kararları, gelen verilerin bütününe, gelişen görünüme ve risk dengesine dayalı olarak alacağız." demişti.