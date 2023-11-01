Son dakika FED FAİZ KARARI! 1 Kasım 2023 FED FAİZ KARARI sonrası ALTIN, DOLAR, EURO ne kadar, kaç TL? ABD faizi sabit kalırsa borsa ne olur?

Eğer faiz oranları sabit kalırsa, borsa fiyatları üzerindeki faiz oranlarının etkisi sınırlı olur. Ancak borsa fiyatlarına etki eden diğer faktörler (ekonomik durum, siyasi olaylar, uluslararası gelişmeler) hala etkili olacaktır. Dolayısıyla borsa fiyatları, yine de bu faktörlere göre değişebilir.

FAİZ SABİT KALIRSA ALTIN, DOLAR VE EURO NE OLUR?

Faiz oranları, altın, dolar ve euro gibi finansal varlıkların fiyatlarını etkileyen önemli bir faktördür. Genel olarak, faiz oranları düşük olduğunda altının talebi artabilir, doların değeri düşebilir veya sabit kalabilirken, euro cazip hale gelebilir. Ancak bu etkiler, diğer faktörlerle birleşerek karmaşık bir şekilde varlık fiyatlarını etkiler. Sonuç olarak, yalnızca faiz oranlarına bakarak bu varlıkların gelecekteki fiyat hareketlerini kesin bir şekilde tahmin etmek zor olabilir.

1 KASIM 2023 ALTIN, DOLAR VE EURO'DA SON DURUM!