GÜBRE FİYATLARI 2023! İndirim müjdesi geldi! Tarım Kredi Kooperatif marketleri güncel Gübre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Ton başına...

''Tarım Kredi Kooperatif marketleri güncel Gübre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? '' sorusu Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın açıklamaları sonrası sıkça araştırılır oldu.

TARIM KREDİ GÜBRE FİYATLARINA İNDİRİM Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Hüseyin Aydın, üreticiden alınan ürünleri işleyerek marketler aracılığıyla son tüketiciye ulaştırdıklarını belirterek, "Şu an 3 bin 293 satış noktamız bulunuyor, yıl sonunda satış noktası sayımızın 4 bine ulaşmasını hedefliyoruz." dedi. Aydın, Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ'nin Denizli Acıpayam Fabrikası'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek Tarım Kredi Grubunun 1 yıllık faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Tarım Kredi'nin kamu kurumu olmadığına ve bu doğrultuda kamuya ait herhangi bir varlık kullanmadığına dikkati çeken Aydın, Tarım Kredi'nin Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olduğunu ve yönetiminin de çiftçilerin iradesiyle seçildiğini anlattı. Tarım Kredi'de satılan ürünlerin Tarım Kredi Holding çatısı altında bulunan şirketlerce üretildiğini dile getiren Aydın, kurumun ISO 500 sıralamasında TK Yem AŞ, Gübretaş, TK Tedarik ve Üretim AŞ olmak üzere 3; Fortune 500 listesinde de Gübretaş, TK Kooperatif Market, TK Tedarik ve Üretim AŞ ve TK Yem AŞ olmak üzere 4 şirketlerinin olduğunu ifade etti. Aydın gelecek yıl ise açıklanacak listelere 2 şirketlerinin daha katılmasını beklediklerini bildirdi.