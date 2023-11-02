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Dört gözle bekleniyordu! Turistik Doğu Ekspresi seferleri 11 Aralık’ta başlıyor

Turistik Doğu Ekspresi seferleri 11 Aralık’ta başlıyor. 84 sefer yapılacak. Bilet satışları başladı... İşte sizler için derlediğimiz 2 Kasım tarihli TAKVİM ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Kasım 2023 Güncelleme 02 Kasım 2023, 07:01
Dört gözle bekleniyordu! Turistik Doğu Ekspresi seferleri 11 Aralık’ta başlıyor

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin bilet satışlarının dün başladığını belirterek, "Seferler 11 Aralık'ta başlayacak" dedi. Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre; Kars'taki Ani Harabeleri'nden Çıldır Gölü'ne kadar birçok tarihi ve turistik güzellikleri görme imkanı sunan Turistik Doğu Ekspresi'nin trenleri Ankara'dan 11 Aralık-8 Mart arasında pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars'tan 13 Aralık-10 Mart arasında çarşamba, cuma ve pazar günlerinde hareket edecek. Ayrıca yılbaşı ve sömestir dönemleri için Ankara'dan 31 Aralık, 20 ve 27 Ocak, Kars'tan da 2, 22 ve 29 Ocak tarihlerinde ek seferler yapılacak. Ankara-Kars ve Kars-Ankara yönünde 42'şer olmak üzere 84 sefer olacak.

ODA ÜCRETİ 6 BİN TL
Düşük dönem oda ücreti 6 bin, normal dönem oda ücreti 8 bin ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. Bir odada en fazla 2 kişi seyahat edebilecek. Ancak buna ilave olarak odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 çocuk ücretsiz seyahat kapsamında olacak.



ZİRAAT KATILIM SOMALİ'DE
Ziraat Katılım, Somali'nin başkenti Mogadişu'da yurt dışındaki ikinci şubesinin açılışını gerçekleştirdi. Törene Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Somali Maliye Bakanı Bihi Iman Cige, Somali Ticaret Bakanı Jibril Abdirashid Haji, Somali Merkez Bankası Başkanı Abdirahman Mohammed Abdullahi katıldı. Yurt dışında ilk şubeyi Sudan'da açtıklarını belirten Metin Özdemir, "Somali'de katılım bankacılığı sektörünün faaliyet hacmini üst seviyelere taşımayı, Türkiye-Somali arasındaki ticaret hacminin artırılmasını ve Türkiye'de bankacılık sektöründeki kazanımların Somali'de hayata geçirilmesini hedefliyoruz" dedi.

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